Le Real sombre au Bernabéu : Défaite, blessure et expulsions

Le Bernabéu a fini dans la stupeur, puis dans la colère. Quatre jours à peine après son éclatante résurrection à Bilbao, le Real Madrid a de nouveau plongé dans le doute, s'inclinant lourdement et logiquement face à un Celta Vigo courageux et réaliste (0-2). Une défaite cinglante qui relègue les Merengues à quatre points du Barça et qui, pire encore, laisse des traces physiques et mentales terribles avant le choc de Ligue des Champions face à Manchester City. La crise, que l'on croyait chassée, a frappé de nouveau à la porte.