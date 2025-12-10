Le Real Madrid se retrouve une nouvelle fois dans l’œil du cyclone au moment d’aborder un match décisif. Entre résultats décevants, infirmerie bondée et suspense autour de Kylian Mbappé, la préparation du choc contre Manchester City tourne presque au casse-tête. À quelques heures d’un duel capital en Ligue des champions, la composition des Madrilènes circule déjà, et Xabi Alonso semble prêt à bouleverser ses plans pour tenter de contenir l’armada de Pep Guardiola. Un pari risqué à un moment où chaque détail peut renverser une rencontre.
La composition du Real contre Manchester City a fuité, Xabi Alonso prend un risque
Un Real Madrid affaibli avant un rendez-vous crucial
Le mois de décembre démarre dans un climat de tension pour les Madrilènes. La spirale qu’ils traversent n’arrange rien : seulement deux victoires sur leurs sept derniers matchs, une série qui fragilise le groupe et laisse planer des doutes sur la forme du moment. Le calendrier n’offre aucun répit, et l’équipe doit en plus gérer une liste d’absents digne d’un dossier médical complet.
Kylian Mbappé, auteur de 25 buts cette saison, pourrait regarder la rencontre depuis le banc ou même manquer le match. Une blessure à l’annulaire gauche perturbe ses mouvements et oblige le staff à rester prudent. Pour un joueur aussi décisif, la moindre gêne devient un problème majeur.
Et les inquiétudes ne s’arrêtent pas là. Éder Militão, Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, David Alaba et Ferland Mendy ne participeront pas au duel face aux Anglais. Un naufrage défensif en termes de disponibilité, qui pousse Xabi Alonso à inventer un onze de fortune. Eduardo Camavinga reste également incertain, touché à la cheville. Sa présence change pourtant toute la physionomie du milieu madrilène.
Une défense recomposée, un choix qui pourrait coûter cher
Sans véritable latéral droit à disposition, le rôle revient à Fede Valverde, habitué au milieu mais assez polyvalent pour s’adapter en urgence. L’Uruguayen évoluera aux côtés de Raúl Asensio, qui, associé à Antonio Rüdiger, formera le cœur de la défense. Le défenseur allemand devra se coltiner Erling Haaland, déjà auteur de 20 buts en 20 matchs cette saison. Une mission lourde, presque brutale, pour un soir où la moindre erreur s’avère fatale.
Sur le flanc gauche, Álvaro Carreras conserve sa place malgré son expulsion lors de la défaite 0-2 contre le Celta Vigo. Fran García, titulaire habituel du poste, évoluait en défense centrale avec l’ancien joueur de Benfica lors de ce match. Une redistribution des rôles qui laisse encore planer des doutes sur la stabilité défensive du Real.
Un milieu rajeuni et ambitieux
Aurélien Tchouaméni reste la pièce maîtresse de l’entrejeu. Devant lui, Dani Ceballos devrait profiter de l’indisponibilité probable de Camavinga pour reprendre les commandes dans une zone du terrain où City cherche en permanence à étouffer l’adversaire par le contrôle du ballon. Le défi s’annonce colossal.
Arda Güler et Jude Bellingham, tous deux encore perfectibles, auront l’occasion de montrer qu’ils peuvent tenir un match d’une telle intensité au Bernabéu. Leur marge de progression existe, mais ils possèdent assez de personnalité pour affronter ce genre de soirée. Ils savent, comme tout le monde, que les actes valent toujours plus que les discours.
Vinicius Junior face à sa plus grande responsabilité
Si Mbappé manque réellement la rencontre - ce qui semble très probable -, le Real perd bien plus qu’un simple attaquant. L’ancien Parisien a participé à 44 % des buts de l’équipe cette saison. Une absence impossible à ignorer.
Vinicius Junior devra donc porter l’attaque presque à lui seul. Le Brésilien se retrouve dans un rôle de leader offensif total, avec une obligation de justesse devant le but. Xabi Alonso pourrait aussi lancer Gonzalo García ou faire confiance à Rodrygo Goes, comme face au Celta Vigo. Les dernières heures pourraient néanmoins réserver un retournement de situation, car personne n’ose exclure une titularisation surprise de Mbappé.
La compo attendue du Real Madrid contre Man City :
Courtois - Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras - Tchouameni, Ceballos, Güler, Bellingham - Rodrygo, Vinicius