La composition du Real contre Manchester City a fuité, Xabi Alonso prend un risque

Le mois de décembre démarre dans un climat de tension pour les Madrilènes. La spirale qu’ils traversent n’arrange rien : seulement deux victoires sur leurs sept derniers matchs, une série qui fragilise le groupe et laisse planer des doutes sur la forme du moment. Le calendrier n’offre aucun répit, et l’équipe doit en plus gérer une liste d’absents digne d’un dossier médical complet.

Kylian Mbappé, auteur de 25 buts cette saison, pourrait regarder la rencontre depuis le banc ou même manquer le match. Une blessure à l’annulaire gauche perturbe ses mouvements et oblige le staff à rester prudent. Pour un joueur aussi décisif, la moindre gêne devient un problème majeur.

Et les inquiétudes ne s’arrêtent pas là. Éder Militão, Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, David Alaba et Ferland Mendy ne participeront pas au duel face aux Anglais. Un naufrage défensif en termes de disponibilité, qui pousse Xabi Alonso à inventer un onze de fortune. Eduardo Camavinga reste également incertain, touché à la cheville. Sa présence change pourtant toute la physionomie du milieu madrilène.