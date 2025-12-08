Real Madrid : Eder Militao fixé sur son indisponibilité après sa blessure (Officiel)

Sur une course vers son but pour couper une attaque adverse, Eder Militão s’arrête net. Le Brésilien porte aussitôt la main à l’arrière de la cuisse gauche. Le verdict visuel ne trompe personne. Les soigneurs entrent vite. Ils l’aident à quitter la pelouse, direction les vestiaires, sous le regard inquiet du public. Ce lundi, le Real Madrid communique sur la blessure du Brésilien.

« Suite aux examens effectués sur notre joueur Éder Militão par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué une déchirure du biceps fémoral de la jambe gauche avec atteinte du tendon proximal. Son rétablissement sera suivi de près », indique le club de la capitale espagnole.

Ce diagnostic confirme les craintes entrevues dès la sortie du joueur. La blessure touche une zone délicate. Le biceps fémoral et son tendon proximal imposent des délais longs, même avec un suivi médical strict.