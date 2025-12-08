Dimanche soir, le Real Madrid ne s’attendait pas à vivre un tel enchaînement de mauvaises nouvelles. Battus à domicile par le Celta de Vigo (0-2), les Madrilènes ont surtout perdu l’un de leurs piliers défensifs au pire moment.
Real Madrid : Eder Militao fixé sur son indisponibilité après sa blessure (Officiel)
Le communiqué médical officialise la gravité
Sur une course vers son but pour couper une attaque adverse, Eder Militão s’arrête net. Le Brésilien porte aussitôt la main à l’arrière de la cuisse gauche. Le verdict visuel ne trompe personne. Les soigneurs entrent vite. Ils l’aident à quitter la pelouse, direction les vestiaires, sous le regard inquiet du public. Ce lundi, le Real Madrid communique sur la blessure du Brésilien.
« Suite aux examens effectués sur notre joueur Éder Militão par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué une déchirure du biceps fémoral de la jambe gauche avec atteinte du tendon proximal. Son rétablissement sera suivi de près », indique le club de la capitale espagnole.
Ce diagnostic confirme les craintes entrevues dès la sortie du joueur. La blessure touche une zone délicate. Le biceps fémoral et son tendon proximal imposent des délais longs, même avec un suivi médical strict.
Un casse-tête immense pour Xabi Alonso
L’entraîneur madrilène se retrouve face à une équation impossible. Déjà privé de plusieurs éléments derrière, dont Trent Alexander-Arnold, il devra composer sans Militão face à Manchester City en Ligue des champions. Le Real compte désormais six défenseurs absents.
Dans ce contexte, l’ampleur du choc sportif devient encore plus forte. Le calendrier ne laisse aucun répit. La moindre erreur peut coûter très cher au club de la capitale.
Une absence estimée entre trois et quatre mois
Les premières estimations évoquent une indisponibilité longue. Trois à quatre mois sans le défenseur central. Un coup dur immense pour le Real Madrid, déjà fragilisé par une soirée marquée par trois cartons rouges et une défaite nette contre le Celta de Vigo.
Xabi Alonso, sur un siège éjectable, devra donc bricoler, réajuster, tenter des paris. Le timing frappe fort, juste avant un rendez-vous européen majeur. Le Bernabéu, lui, retient son souffle.
Ce nouveau coup dur s’ajoute à une période lourde pour la Maison Blanche. Le climat se tend. Les choix à venir pèseront lourd sur la suite de la saison. Le sort sportif du Real reste suspendu encore.