Le Real Madrid espérait préparer sereinement son choc européen, mais un événement inattendu a assombri les plans madrilènes. Kylian Mbappé, élément central du projet sportif, a subi un coup dur au pire moment, fragilisant un club déjà secoué par une spirale négative. Alors que la pression monte autour du vestiaire et de son entraîneur, Xabi Alonso, chaque détail compte et cette blessure tombe comme un signal alarmant.
Real Madrid, mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé
- AFP
Kylian Mbappé touché contre le Celta Vigo
La défaite du Real Madrid contre le Celta Vigo (0-2) a laissé des traces profondes, à commencer par la blessure de Kylian Mbappé. Selon RMC Sport, l’international français a été victime d’une fracture à l’annulaire de la main gauche au cours d’un match où tout a mal tourné pour les Merengues. Dans une rencontre bouillante terminée à neuf après les expulsions de Fran Garcia et Alvaro Carreras, Kylian Mbappé a dû poursuivre avec un strap aux doigts afin de tenir sa place.
Malgré ce coup dur, Kylian Mbappé devrait être en mesure de participer à la réception de Manchester City mercredi en Ligue des champions (21h), un rendez-vous capital pour un vestiaire déjà sous pression. Cette blessure intervient pourtant au pire moment pour un Real Madrid en perte de repères et comptant sur son attaquant pour relever la tête.
- Getty Images Sport
Un contexte explosif pour Xabi Alonso et le Real Madrid
La situation du Real Madrid s’est aggravée ces derniers jours, et la fragilité sportive s’ajoute désormais à l’inquiétude autour de Kylian Mbappé. Le club vient de perdre Eder Militao pour plusieurs mois, une absence qui pèse lourd dans une défense déjà affaiblie. La défaite contre le Celta Vigo a creusé l’écart avec le FC Barcelone en Liga : quatre points séparent désormais les Madrilènes du leader.
Dans ce climat tendu, Xabi Alonso, déjà critiqué pour les résultats récents, se retrouve en position délicate. Une nouvelle contre-performance contre Manchester City pourrait encore fragiliser son statut. C’est dans ce contexte que Kylian Mbappé devient crucial, alors même qu’il ne revient pas indemne du dernier match.
- Getty Images Sport
Kylian Mbappé, dernier espoir avant un choc décisif
Le Real Madrid va compter plus que jamais sur Kylian Mbappé dans les jours à venir. L’attaquant, en grande forme depuis le début de la saison, affiche des statistiques impressionnantes : 26 buts et 4 passes décisives en 24 apparitions. À l’approche de ses 27 ans, le 20 décembre, Kylian Mbappé représente la principale garantie offensive d’un Real qui occupe actuellement la 5e place de la poule unique de Ligue des champions, avec quatre victoires pour une seule défaite.
Avant la réception de Manchester City, le club madrilène sait qu’il devra s’appuyer sur un Kylian Mbappé à la fois décisif et résistant, malgré sa fracture à la main. Mais cette alerte physique rappelle aussi la fragilité d’un collectif qui dépend plus que jamais de son attaquant vedette.