Real Madrid, mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé

La défaite du Real Madrid contre le Celta Vigo (0-2) a laissé des traces profondes, à commencer par la blessure de Kylian Mbappé. Selon RMC Sport, l’international français a été victime d’une fracture à l’annulaire de la main gauche au cours d’un match où tout a mal tourné pour les Merengues. Dans une rencontre bouillante terminée à neuf après les expulsions de Fran Garcia et Alvaro Carreras, Kylian Mbappé a dû poursuivre avec un strap aux doigts afin de tenir sa place.

Malgré ce coup dur, Kylian Mbappé devrait être en mesure de participer à la réception de Manchester City mercredi en Ligue des champions (21h), un rendez-vous capital pour un vestiaire déjà sous pression. Cette blessure intervient pourtant au pire moment pour un Real Madrid en perte de repères et comptant sur son attaquant pour relever la tête.