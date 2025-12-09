À la veille du duel tant attendu contre Manchester City en Ligue des champions, le Real Madrid fait face à une inquiétude majeure : l’état de Kylian Mbappé. Touché au doigt lors du revers contre le Celta Vigo, l’attaquant français n’a pas rejoint ses coéquipiers pour la séance du jour, ce qui plonge le club dans le doute. Avec une équipe déjà fragilisée et un entraîneur sous pression, cette nouvelle crée un climat tendu que personne n’avait anticipé à ce niveau-là.
Blessure de Kylian Mbappé, c’est plus grave que prévu avant Manchester City
- AFP
Mbappé absent de l’entraînement, la blessure inquiète Madrid
Dimanche dernier, la rencontre contre le Celta Vigo a viré au cauchemar pour le Real, entre la défaite 0-2 et la blessure inattendue de sa star. Kylian Mbappé a souffert d’une fracture à l’annulaire gauche, un choc survenu en pleine action. Deux jours plus tard, l’attaquant manque l’entraînement ouvert aux médias. Eduardo Camavinga se trouve dans le même cas, ce qui laisse un vide considérable dans le groupe madrilène.
Le club explique cette absence par ce problème au doigt, ajoutant que Mbappé a également quitté la pelouse avec des douleurs dont la nature exacte n’a pas été détaillée. Ce silence entretient les spéculations, alors que la rencontre contre City arrive à une vitesse folle.
- getty
Une incertitude qui fragilise l’équilibre du Real
Depuis l’arrivée de Xabi Alonso l’été dernier, Mbappé porte l’équipe avec une régularité impressionnante : 25 buts en 21 apparitions, toutes compétitions confondues. Sans lui, l’attaque madrilène perd son souffle, son explosivité et une grande partie de sa confiance.
Selon les informations de la presse madrilène, confirmées par Edgar Groleau, correspondant de RMC Sport en Espagne, le capitaine des Bleus ressent des douleurs physiques qui rendent sa présence incertaine mercredi soir. Un éventuel forfait compliquerait la tâche d’un entraîneur déjà secoué par une série de résultats décevants. Une nouvelle contre-performance, surtout sans son joueur phare, pourrait provoquer des remous internes encore plus forts, Xabi Alonso ayant déjà reçu un ultimatum de la part de ses dirigeants.
- Getty Images
Un choc européen sous haute tension
Alors que l’équipe prépare l’un de ses matchs les plus importants de la saison, le doute plane autour de la participation de Mbappé. La décision finale devrait tomber à quelques heures de la rencontre. Une chose est sûre : le Real Madrid avance dans un climat chargé, et chaque minute passée sans certitude renforce l’inquiétude autour du club.