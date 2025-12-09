Blessure de Kylian Mbappé, c’est plus grave que prévu avant Manchester City

Dimanche dernier, la rencontre contre le Celta Vigo a viré au cauchemar pour le Real, entre la défaite 0-2 et la blessure inattendue de sa star. Kylian Mbappé a souffert d’une fracture à l’annulaire gauche, un choc survenu en pleine action. Deux jours plus tard, l’attaquant manque l’entraînement ouvert aux médias. Eduardo Camavinga se trouve dans le même cas, ce qui laisse un vide considérable dans le groupe madrilène.

Le club explique cette absence par ce problème au doigt, ajoutant que Mbappé a également quitté la pelouse avec des douleurs dont la nature exacte n’a pas été détaillée. Ce silence entretient les spéculations, alors que la rencontre contre City arrive à une vitesse folle.