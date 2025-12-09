Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Blessure de Kylian Mbappé, c’est plus grave que prévu avant Manchester City

Un coup dur frappe le Real Madrid à la veille d’un choc européen qui pourrait basculer sans sa principale arme offensive.

À la veille du duel tant attendu contre Manchester City en Ligue des champions, le Real Madrid fait face à une inquiétude majeure : l’état de Kylian Mbappé. Touché au doigt lors du revers contre le Celta Vigo, l’attaquant français n’a pas rejoint ses coéquipiers pour la séance du jour, ce qui plonge le club dans le doute. Avec une équipe déjà fragilisée et un entraîneur sous pression, cette nouvelle crée un climat tendu que personne n’avait anticipé à ce niveau-là.

