La composition de l’OM contre l’Union St.Gilloise a fuité, De Zerbi écarte deux cadres

Pour cette 6ᵉ journée de la phase de ligue, Marseille se rend sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise, une formation qui partage le même total de points en Ligue des champions. Le contexte exige une équipe solide, mais De Zerbi ne veut rien laisser au hasard. Il n’a d’ailleurs pas consacré la moindre minute à un discours musclé après la défaite à Lille (0-1). Malgré ce revers qu’il considère comme « son plus mauvais match » depuis son arrivée, il s’est concentré entièrement sur la préparation tactique.

Sa réflexion s’oriente notamment vers une défense qui, selon lui, offre trop d’espaces et concède trop d’occasions. L’adversaire belge joue dans une structure stable, le 3-4-3, un système que De Zerbi connaît par cœur. Face à cette organisation, il cherche une réponse différente.