La préparation du déplacement à Bruxelles a pris une tournure inattendue. Alors que l’OM joue ce mardi soir une partie essentielle de sa saison européenne, Roberto De Zerbi semble prêt à trancher fort dans son secteur défensif. Plusieurs indices observés à l’entraînement laissent penser qu’un duo pourtant incontournable pourrait débuter sur le banc.
La composition de l’OM contre l’Union St.Gilloise a fuité, De Zerbi écarte deux cadres
- AFP
Une séance qui interpelle avant un rendez-vous crucial
Pour cette 6ᵉ journée de la phase de ligue, Marseille se rend sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise, une formation qui partage le même total de points en Ligue des champions. Le contexte exige une équipe solide, mais De Zerbi ne veut rien laisser au hasard. Il n’a d’ailleurs pas consacré la moindre minute à un discours musclé après la défaite à Lille (0-1). Malgré ce revers qu’il considère comme « son plus mauvais match » depuis son arrivée, il s’est concentré entièrement sur la préparation tactique.
Sa réflexion s’oriente notamment vers une défense qui, selon lui, offre trop d’espaces et concède trop d’occasions. L’adversaire belge joue dans une structure stable, le 3-4-3, un système que De Zerbi connaît par cœur. Face à cette organisation, il cherche une réponse différente.
- AFP
Balerdi et Pavard, deux habitués dans la zone rouge ?
La surprise est venue de la dernière séance à La Commanderie. Le quotidien L’Équipe affirme que le technicien italien a aligné une défense d’entraînement sans deux joueurs majeurs : Leonardo Balerdi, capitaine, et Benjamin Pavard, régulièrement titulaire en Ligue des champions.
Pour l’Argentin, ce scénario n’aurait rien d’exceptionnel. Il avait déjà commencé sur le banc contre l’Ajax Amsterdam (victoire 4-0) début octobre, puis n’avait pas pu jouer contre l’Atalanta Bergame (défaite 0-1) en raison de problèmes physiques. Le contexte diffère cette fois, car il revient en pleine capacité, mais la concurrence pourrait le sortir du onze.
Le cas Pavard étonne davantage. Solide depuis son arrivée, il a disputé chaque rencontre de Ligue des champions cette saison. Pourtant, depuis plusieurs semaines, il traverse une période compliquée, faite de gestes hésitants et d’interventions mal dosées. Dans ce climat, ses performances récentes jouent contre lui alors que Timothy Weah et Amir Murillo montrent une meilleure forme.
- AFP
De Zerbi, un entraîneur qui n’hésite jamais à chambouler
Les observateurs restent prudents, car Roberto De Zerbi brouille volontiers les pistes. Il l’assume. Il peut décider « à l’instinct » jusqu’à quelques heures avant le coup d’envoi. L’exemple le plus parlant remonte au match contre l’Ajax : le matin même, il avait finalement préféré Arthur Vermeeren à Pierre-Emile Hojbjerg alors que personne ne l’avait anticipé.
Rien n’exclut donc un rebondissement. Les choix définitifs tomberont autour de 20 heures.
La compo attendue de l'OM contre l’Union Saint-Gilloise :
Rulli - Murillo, Aguerd, Emerson - Weah, Vermeeren, Hojbjerg, O'Riley, Paixão - Greenwood, Aubameyang