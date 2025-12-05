L’Olympique de Marseille défiait le LOSC, vendredi soir, à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Un match compliqué pour les Phocéens qui n’auront jamais réussi à trouver la solution face aux Dogues.
Un OM sans idées s’incline à Lille (1-0)
- AFP
Mbappé incisif, l’OM cueilli à froid par Lille
Le Stade Pierre-Mauroy a toujours été un terrain hostile pour l’OM. Et les Phocéens ne sont pas arrivés en confiance ce soir, une semaine après le nul contre Toulouse (2-2). Ce qui s’est nettement vu dès le coup d’envoi puisque c’est le LOSC qui se montrait dangereux d’entrée de jeu. Les Dogues ne mettaient d’ailleurs pas du temps à refroidir les Dogues, grâce à Ethan Mbappé.
Sur une ouverture de Nabil Bentaleb, le petit frère à Kylian Mbappé éliminait la défense marseillaise sur son contrôle de balle avant d’envoyer le ballon au fond des filets (1-0, 10e). Ce but devait sonner l’alerte chez l’OM mais rien n’y fit. C’était toujours Lille qui apportait le danger sur les buts de Geronimo Rulli devant des Olympiens hésitants. Il fallait attendre la 45e minute pour voir une occasion marseillaise avec une frappe d’Emerson contrée par la défense lilloise.
- AFP
Le LOSC fait le dos rond, Marseille n’y arrive pas
Au retour des vestiaires, c’est un OM encore timide sans solution qui se présentait sur la pelouse. Les hommes de Roberto De Zerbi s’offraient toutefois le luxe de déposséder les Dogues du ballon et de le faire tourner sur le terrain. Mais les buts de Berke Ozer semblaient toujours inattaquables tant Marseille avait du mal à franchir la défense du LOSC qui se contentait de subir la domination olympienne. Les ajustements tactiques de Bruno Genesio permettaient enfin aux Nordistes de sortir de leur moitié de terrain même si les attaques n’étaient pas non plus flamboyantes.
L’OM avait enfin une occasion de but avec Mason Greenwood qui avait traversé tout le terrain, éliminé les défenseurs lillois, mais butait au dernier moment sur Berke Ozer (76e). Le gardien turc se déployait ensuite pour détourner une frappe soudaine de Geoffrey Kondogbia (78e). Les Dogues faisaient finalement preuve d’une parfaite maitrise face à l’OM pour conserver leur avantage jusqu’au coup de sifflet final. L’Olympique de Marseille (3e, 29 pts) enchaine ainsi un deuxième match sans succès en Ligue 1 et laisse le LOSC (4e, 29 pts) revenir à sa hauteur au classement.