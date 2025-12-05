Un OM sans idées s’incline à Lille (1-0)

Le Stade Pierre-Mauroy a toujours été un terrain hostile pour l’OM. Et les Phocéens ne sont pas arrivés en confiance ce soir, une semaine après le nul contre Toulouse (2-2). Ce qui s’est nettement vu dès le coup d’envoi puisque c’est le LOSC qui se montrait dangereux d’entrée de jeu. Les Dogues ne mettaient d’ailleurs pas du temps à refroidir les Dogues, grâce à Ethan Mbappé.

Sur une ouverture de Nabil Bentaleb, le petit frère à Kylian Mbappé éliminait la défense marseillaise sur son contrôle de balle avant d’envoyer le ballon au fond des filets (1-0, 10e). Ce but devait sonner l’alerte chez l’OM mais rien n’y fit. C’était toujours Lille qui apportait le danger sur les buts de Geronimo Rulli devant des Olympiens hésitants. Il fallait attendre la 45e minute pour voir une occasion marseillaise avec une frappe d’Emerson contrée par la défense lilloise.