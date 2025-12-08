OM, Roberto De Zerbi met la pression à ses joueurs avant l'Union St.Gilloise

En conférence de presse ce lundi, Roberto De Zerbi n’a pas cherché à masquer sa déception après la dernière sortie ratée de l’OM contre Lille (défaite 1-0). Conscient de l’importance de l’échéance européenne, il a tenu à rappeler l’urgence d’un sursaut. « On a perdu, on doit analyser ce qui n'est pas allé avec le staff. On n'a pas le temps de se morfondre, on a la tête à demain soir face à l'Union. On sait que ça va être un match très important, et cela va nous permettre d'oublier ce match face à Lille, le plus mauvais peut-être depuis que je suis à l'OM. » Pour Roberto De Zerbi, l’heure est à la remobilisation collective, sans détours.

L’entraîneur marseillais a également rendu hommage à la qualité de l’adversaire. En évoquant la formation belge, Roberto De Zerbi a souligné la solidité du club belge: « L'Union a gagné le championnat, c'est une belle équipe. maintenant le modèle des multipropriétés... C'est comme ça, c'est le football, beaucoup font ça y compris en France avec Chelsea et Strasbourg. » Un constat qui montre à quel point il mesure le défi qui attend ses joueurs.