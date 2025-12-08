Union Saint-Gilloise - Marseille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Ce mardi soir, l’Olympique de Marseille se déplace au Lotto Park pour défier une équipe de l’Union Saint-Gilloise toujours bien placée sur la scène belge. Après des résultats irréguliers en Ligue 1 et un parcours heurté en Ligue des champions, l’OM se présente sous pression. Les Phocéens doivent ramener un résultat pour rester en course vers les barrages.

L’Union Saint-Gilloise, des montagnes russes en Europe

Le début de campagne européenne avait laissé rêveur. Une victoire forte sur la pelouse du PSV Eindhoven (1-3) avait lancé l’Union Saint-Gilloise dans la phase de ligue avec ambition. Puis la machine s’est enrayée. Trois revers lourds ont suivi. Newcastle a frappé fort (0-4), l’Inter encore plus (0-4), avant une défaite frustrante contre l’Atlético de Madrid (3-1) malgré une prestation qui a longtemps fait douter les Espagnols.

Les Bruxellois n’ont pourtant pas sombré. Lors de la dernière journée, le club belge a signé un succès précieux sur le terrain de Galatasaray (0-1). Cette victoire les replace à hauteur du top 24, dont ils ne sont privés qu’à la différence de buts. En championnat, l’Union Saint-Gilloise garde aussi le cap. Le nul concédé face à La Gantoise (1-1) ce week-end n’a pas remis en cause sa place de leader en Jupiler Pro League, avec un objectif assumé : conserver son titre.

L’OM avance sans vrai rythme

Du côté marseillais, la saison ressemble à une succession de respirations et de rechutes. En Ligue 1, l’OM sort d’un nul 2-2 contre Toulouse puis d’une défaite frustrante à Lille (1-0). Ces deux résultats ont fait glisser le club à la troisième place. Lens possède désormais cinq points d’avance. Le PSG suit à quatre longueurs. Le LOSC est revenu à hauteur.

En Ligue des champions, le tableau n’offre pas plus de sérénité. Marseille a perdu son premier match face au Real Madrid (2-1), malgré un contenu encourageant. Les hommes de Roberto De Zerbi ont ensuite frappé fort contre l’Ajax (4-0). Puis les mêmes erreurs ont refait surface, avec deux prestations ternes face au Sporting Portugal (2-1) et surtout contre l’Atalanta Bergame (0-1). Dos au mur, l’OM a réagi au Vélodrome avec une victoire importante contre Newcastle (2-1), qui l’a replacé à la 21e position de la phase de ligue.

Horaire et lieu du match Union St.Gilloise vs Marseille

Ligue des Champions - Ligue des Champions Lotto Park

La rencontre entre l'Union Saint-Gilloise et l'OM aura lieu ce mardi 9 décembre à partir de 21h00, heure française, au Lotto Park d'Anderlecht.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe d'Union St.Gilloise

Pour cette rencontre européenne, l’Union devra composer avec un groupe amoindri. Mohammed Fuseini, la recrue estivale Ivan Pavlić ainsi que Guillaume François ne figurent pas sur la liste UEFA, leurs périodes de convalescence ayant été jugées trop longues pour une inscription.

En revanche, David Hubert pourra s’appuyer sur l’essentiel de ses forces offensives. Promise David, décisif lors du déplacement à Istanbul, sera bien présent, tout comme Kévin Rodríguez et Raúl Florucz. Ousseynou Niang postule également pour une place de titulaire. À l’inverse, Sofiane Boufal ne semble toujours pas avoir totalement retrouvé son meilleur niveau et devrait encore débuter la rencontre sur le banc.

Dans les cages, Kjell Scherpen est attendu titulaire. La défense devrait s’articuler autour d’Anan Khalaili, Kevin Mac Allister, Christian Burgess et Ross Sykes. Le duo Adem Zorgane – Kamiel Van De Perre est pressenti au milieu de terrain. Plus haut, Raúl Florucz, Ousseynou Niang et Anouar Aït El Hadj devraient évoluer en soutien de Promise David, en pointe de l’attaque.

Infos sur l'équipe de l'OM

Comme depuis le lancement de la compétition, Pol Lirola et Neal Maupay restent indisponibles, n’ayant pas été inscrits sur la liste de la Ligue des champions. L’OM devra également faire sans plusieurs joueurs à l’infirmerie : Amine Gouiri, Hamed Junior Traoré et le défenseur central Facundo Medina sont tous forfaits pour ce déplacement en Belgique.

En revanche, Nayef Aguerd, absent lors de la réception de Newcastle il y a deux semaines, a effectué son retour et devrait reprendre sa place dans l’axe de la défense. Le latéral droit panaméen Michael Murillo, remplaçant lors du dernier match de Ligue 1, devrait lui aussi réintégrer le groupe.

Sur le plan offensif, Roberto De Zerbi devrait à nouveau faire confiance à Mason Greenwood. Brillant en championnat, où il domine le classement des buteurs avec dix réalisations, l’Anglais peine toutefois à afficher la même efficacité sur la scène européenne, avec un seul but inscrit jusqu’ici. À l’inverse, Pierre-Emerick Aubameyang s’impose comme la référence offensive marseillaise en Ligue des champions. Auteur d’un doublé décisif contre Newcastle, l’ancien Gunner est co-meilleur buteur olympien dans la compétition aux côtés du Brésilien Igor Paixão.

Gerónimo Rulli devrait garder les buts marseillais comme d’habitude. La défense s’organiserait autour de Timothy Weah, Nayef Aguerd, Leonardo Balerdi et Emerson Palmieri. Au milieu, Pierre-Emile Højbjerg et Arthur Vermeeren sont pressentis pour tenir l’axe. Plus haut, Mason Greenwood, Darryl Bakola et Igor Paixão devraient évoluer derrière Pierre-Emerick Aubameyang, attendu en pointe.

