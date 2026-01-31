Himad Abdelli à l’OM cet hiver, Marseille redonne vie au dossier !

À la Commanderie, le nom d’Himad Abdelli circule depuis le début de l’hiver. L’Olympique de Marseille a très tôt identifié le joueur du SCO Angers comme une opportunité rare. Son contrat, qui s’achève en juin prochain, change totalement la donne. À six mois de la liberté, le milieu offensif coche toutes les cases d’un recrutement malin, à la fois sportif et économique.

Cadre d’Angers, constant dans ses performances et capable d’évoluer à plusieurs postes, l’international algérien séduit par sa justesse technique et son intelligence de jeu. Des qualités en phase avec les idées de Roberto De Zerbi, qui cherche des profils capables de s’adapter à un football exigeant, fait de mouvement et de prise d’initiative.