À Marseille, certains dossiers ne meurent jamais vraiment. Celui d’Himad Abdelli en est la preuve parfaite. Mis en pause, puis réactivé dans l’urgence, le milieu offensif d’Angers redevient une priorité claire à l’approche de la fin du mercato hivernal.
Himad Abdelli à l’OM cet hiver, Marseille redonne vie au dossier !
- AFP
L’OM remet Abdelli au cœur de son mercato
À la Commanderie, le nom d’Himad Abdelli circule depuis le début de l’hiver. L’Olympique de Marseille a très tôt identifié le joueur du SCO Angers comme une opportunité rare. Son contrat, qui s’achève en juin prochain, change totalement la donne. À six mois de la liberté, le milieu offensif coche toutes les cases d’un recrutement malin, à la fois sportif et économique.
Cadre d’Angers, constant dans ses performances et capable d’évoluer à plusieurs postes, l’international algérien séduit par sa justesse technique et son intelligence de jeu. Des qualités en phase avec les idées de Roberto De Zerbi, qui cherche des profils capables de s’adapter à un football exigeant, fait de mouvement et de prise d’initiative.
- AFP
Un accord joueur acquis très tôt
Marseille n’a pas tardé à avancer ses pions. Les premiers contacts avec l’entourage d’Abdelli ont rapidement débouché sur une tendance claire. Malgré l’intérêt d’autres formations de Ligue 1, le joueur a fait son choix. Comme cela a déjà été révélé, il a donné sa préférence à l’OM, convaincu par le projet sportif et la perspective de franchir un cap.
Dans la foulée, une première proposition a été transmise à Angers. Autour de 2 millions d’euros, avec des bonus et un pourcentage sur une future revente. Suffisant pour ouvrir les discussions, mais pas assez pour convaincre le SCO, qui espérait mieux pour l’un de ses éléments majeurs.
- AFP
Des négociations longtemps figées
Après cette première approche, le dossier s’est enlisé. Angers est resté ferme sur ses exigences, tandis que Marseille refusait de dépasser une certaine limite pour un joueur proche de la fin de contrat. Une ligne dictée par Pablo Longoria, déterminé à ne pas céder à la précipitation.
Cette situation a fini par peser sur le quotidien sportif du SCO. Alexandre Dujeux a lui-même acté la réalité du dossier en laissant Abdelli hors du groupe, reconnaissant implicitement qu’un accord existait déjà entre son joueur et un club intéressé. Un message limpide : le départ est acté, seule la date pose question.
- AFP
Benatia pousse, l’OM temporise
En interne, la pression est montée d’un cran. Medhi Benatia souhaite avancer rapidement sur plusieurs cibles ciblées, Abdelli en tête. Le directeur sportif marseillais sait que le timing joue un rôle clé. Plus le mercato avance, plus Angers risque de perdre la main.
Pour autant, l’OM reste fidèle à sa stratégie. Pas question de déséquilibrer l’ensemble du plan hivernal. Abdelli représente une priorité, mais pas un dossier pour lequel Marseille accepterait de sortir du cadre financier fixé.
- AFP
Les discussions reprennent enfin
Selon les informations de Foot Mercato et de l’insider Mohamed Toubache-Ter, le dossier a connu une accélération notable ces dernières heures. Après une période de silence, l’OM et Angers ont renoué le dialogue. L’objectif est clair : trouver un accord avant la fermeture du marché lundi.
Du côté du SCO, la logique évolue. Récupérer une indemnité, même revue à la baisse, apparaît désormais préférable à un départ gratuit dans quelques mois. Cette ouverture relance totalement les chances marseillaises.
- AFP
Le joueur pousse pour un départ immédiat
Himad Abdelli, lui, n’a jamais changé de position. Son accord avec l’OM reste total, sur le plan sportif comme contractuel. Le joueur souhaite rejoindre Marseille dès cet hiver, convaincu que ce timing sert au mieux sa progression.
Le temps joue contre tout le monde. Chaque heure rapproche le mercato de sa clôture. L’OM dispose d’un atout majeur avec l’accord du joueur, mais Angers garde la maîtrise du calendrier immédiat. À Marseille, le dossier est jugé prioritaire, sans pour autant devenir obsessionnel.
Si aucun terrain d’entente n’émerge rapidement, l’OM n’exclut pas d’attendre l’été. Mais dans un sprint final toujours imprévisible, le dossier Abdelli pourrait bien connaître une issue express.