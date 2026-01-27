À l’approche de la fin du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille garde un œil attentif sur le marché des milieux de terrain. Si un nom circule en interne sans avoir filtré publiquement, la situation de Himad Abdelli à Angers continue, elle, de susciter interrogations et rumeurs.
L’OM fonce sur un autre milieu de terrain : quid de Himad Abdelli ?
- AFP
Un milieu recherché, une piste toujours brûlante
Selon les informations rapportées par L’Équipe ce mardi, l’OM souhaite encore renforcer son entrejeu avant la fermeture du marché hivernal. Le club phocéen ciblerait un milieu de terrain, sans que son identité n’ait encore été révélée. Pourtant, difficile de ne pas penser à Himad Abdelli. Le profil du joueur algérien colle aux besoins marseillais, et le contexte autour de son avenir ne fait qu’alimenter les spéculations.
À 26 ans, Abdelli arrive à un tournant. Son contrat avec Angers touche à sa fin dans six mois. Une échéance qui pèse lourd dans les discussions et dans les rapports entre le joueur et sa direction.
- AFP
Abdelli mis à l’écart, tension maximale au SCO
Depuis qu’il a fait part de son souhait de rejoindre Marseille, le climat se dégrade à Angers. La réponse du club angevin se veut ferme. Très ferme. Le milieu algérien a été sorti du groupe professionnel et se contente désormais des séances avec la réserve.
Un signal fort. Presque brutal. Abdelli n’a pas figuré sur la feuille de match la semaine de la 18e journée de Ligue 1, au moment où Angers recevait… l’OM (2-5). Une absence lourde de sens. Le scénario s’est répété dimanche face au Paris FC le week-end dernier, confirmant que le bras de fer reste entier entre les deux parties.
À Angers, la pression monte. Et chacun campe sur ses positions.
- AFP
Angers temporise, Marseille observe
Malgré ce contexte tendu, aucun terrain d’entente n’a encore émergé entre les deux clubs. Le directeur sportif du SCO, Laurent Boissier, a pris la parole pour calmer le jeu, tout en envoyant un message limpide à Marseille.
Sur RMC Sport lundi, il a résumé la situation sans détour : « Les choses ne sont pas bloquées, il manque que l’OM mette un peu plus d’argent ». Une phrase courte. Mais lourde de sens. Angers attend un effort financier supplémentaire. Marseille, de son côté, temporise.
La position contractuelle d’Abdelli joue en faveur de l’OM. À six mois de la fin de son bail, le temps devient un allié précieux pour les dirigeants phocéens, peu enclins à surpayer un joueur bientôt libre.
- AFP
Un dossier encore loin de son épilogue
Le feuilleton Abdelli reste ouvert. Rien ne dit que l’OM passera à l’action dans l’immédiat. D’autant que le club explore visiblement d’autres pistes en parallèle. Mais la situation du milieu algérien, isolé à Angers, continue de peser sur l’équation.
Un retournement de situation reste possible. Dans ce dossier, chaque jour compte. Et chaque décision pourrait tout faire basculer.