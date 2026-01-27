L’OM fonce sur un autre milieu de terrain : quid de Himad Abdelli ?

Selon les informations rapportées par L’Équipe ce mardi, l’OM souhaite encore renforcer son entrejeu avant la fermeture du marché hivernal. Le club phocéen ciblerait un milieu de terrain, sans que son identité n’ait encore été révélée. Pourtant, difficile de ne pas penser à Himad Abdelli. Le profil du joueur algérien colle aux besoins marseillais, et le contexte autour de son avenir ne fait qu’alimenter les spéculations.

À 26 ans, Abdelli arrive à un tournant. Son contrat avec Angers touche à sa fin dans six mois. Une échéance qui pèse lourd dans les discussions et dans les rapports entre le joueur et sa direction.