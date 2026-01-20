Le dossier Himad Abdelli connaît un tournant aussi inattendu que révélateur des tensions du mercato hivernal. Annoncé proche de l’Olympique de Marseille, le milieu offensif algérien se retrouve au cœur d’un rapport de force avec Angers. Entre mise à l’écart sportive, désaccord financier et volonté affichée de départ, la situation de Himad Abdelli s’est brutalement complexifiée. Un feuilleton qui illustre les enjeux contractuels et émotionnels d’un transfert devenu prioritaire pour l’OM comme pour le joueur.
Mercato OM, l'incroyable rebondissement pour Himad Abdelli
Himad Abdelli écarté du groupe professionnel à Angers
Himad Abdelli n’était pas présent dans le groupe angevin samedi dernier lors de la lourde défaite face à Marseille en Ligue 1. Depuis ce mardi 20 janvier, Himad Abdelli ne s’entraîne plus avec l’équipe première du SCO. Selon les informations relayées par Ouest-France, le milieu offensif de 26 ans a été dirigé vers la réserve, où il s’entraîne désormais sous la houlette d’Anthar Yahia. Une décision forte, intervenue alors que l’intérêt de l’OM pour Himad Abdelli s’intensifie et que le joueur a déjà donné son accord au club phocéen.
Déjà écarté contre l'OM samedi (2-5), Himad Abdelli avait vu son absence justifiée par son entraîneur Alexandre Dujeux, qui expliquait que le joueur n’était pas « à 100% pour disputer le match ». En interne, la situation contractuelle de Himad Abdelli pèse lourd. En fin de contrat dans six mois, l’international algérien ne cache plus son désir de rejoindre l’OM, club dont Himad Abdelli est un fervent admirateur, dès cet hiver.
Angers durcit le ton, l’OM insiste pour Himad Abdelli
Selon les révélations de RMC Sport, l’OM a transmis une première offre estimée à deux millions d’euros, assortie de bonus et d’un pourcentage à la revente, pour s’attacher les services d’Himad Abdelli. Une proposition jugée insuffisante par Angers, qui réclame quatre millions d’euros pour libérer Himad Abdelli malgré la brièveté de son contrat. Le directeur sportif du SCO, Laurent Boissier, a reconnu l’envie du joueur tout en défendant les intérêts du club : « Je sais que son désir le plus fou, c'est d'aller là-bas. Il faut aussi respecter à un moment donné certaines choses, du moment que ce n'est pas à notre détriment ».
Sur le plan sportif, Himad Abdelli reste pourtant un élément clé de la saison angevine. Le milieu offensif a disputé 13 rencontres de Ligue 1, inscrivant deux buts, et a également pris part à quatre matchs de la CAN 2025 avec l’Algérie. Autant d’arguments qui renforcent la position d’Angers dans ce dossier. Mais à mesure que le mercato avance, la situation de Himad Abdelli pourrait encore évoluer, tant la volonté du joueur et l’insistance marseillaise semblent intactes.