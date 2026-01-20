Mercato OM, l'incroyable rebondissement pour Himad Abdelli

Himad Abdelli n’était pas présent dans le groupe angevin samedi dernier lors de la lourde défaite face à Marseille en Ligue 1. Depuis ce mardi 20 janvier, Himad Abdelli ne s’entraîne plus avec l’équipe première du SCO. Selon les informations relayées par Ouest-France, le milieu offensif de 26 ans a été dirigé vers la réserve, où il s’entraîne désormais sous la houlette d’Anthar Yahia. Une décision forte, intervenue alors que l’intérêt de l’OM pour Himad Abdelli s’intensifie et que le joueur a déjà donné son accord au club phocéen.

Déjà écarté contre l'OM samedi (2-5), Himad Abdelli avait vu son absence justifiée par son entraîneur Alexandre Dujeux, qui expliquait que le joueur n’était pas « à 100% pour disputer le match ». En interne, la situation contractuelle de Himad Abdelli pèse lourd. En fin de contrat dans six mois, l’international algérien ne cache plus son désir de rejoindre l’OM, club dont Himad Abdelli est un fervent admirateur, dès cet hiver.