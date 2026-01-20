Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Mercato OM, l'incroyable rebondissement pour Himad Abdelli

Nouvelle et inquiétante révélation dans le dossier Himad Abdelli, annoncé à l’OM cet hiver.

Le dossier Himad Abdelli connaît un tournant aussi inattendu que révélateur des tensions du mercato hivernal. Annoncé proche de l’Olympique de Marseille, le milieu offensif algérien se retrouve au cœur d’un rapport de force avec Angers. Entre mise à l’écart sportive, désaccord financier et volonté affichée de départ, la situation de Himad Abdelli s’est brutalement complexifiée. Un feuilleton qui illustre les enjeux contractuels et émotionnels d’un transfert devenu prioritaire pour l’OM comme pour le joueur.

