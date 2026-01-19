Himad Abdelli à l’OM, c’est enfin bouclé

Selon les informations de Média Foot, le week-end a servi de catalyseur. Angers et l’OM ont profité des dernières heures pour rapprocher leurs positions. Ce lundi, les discussions ont abouti, avec un terrain d’entente sur l’indemnité de transfert. Toutes les parties avancent désormais dans la même direction.

Himad Abdelli avait déjà donné son feu vert à l’OM depuis plusieurs jours. Les conditions proposées par Medhi Benatia ont convaincu le joueur, attiré par le discours de Roberto De Zerbi. Approché aussi par l’Olympique Lyonnais, l’international algérien a fait un choix clair en faveur du club phocéen.