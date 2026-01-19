Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Patrick Tchanhoun

Himad Abdelli à l’OM, c’est enfin bouclé

Le dossier traînait, l’issue se dessinait. Cette fois, Marseille tient son milieu de terrain tant attendu.

Après des jours d’attente et de discussions en coulisses, l’Olympique de Marseille touche au but sur un dossier suivi de près. Le milieu algérien Himad Abdelli se rapproche du Vélodrome, et les derniers obstacles ont sauté.

