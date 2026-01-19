Après des jours d’attente et de discussions en coulisses, l’Olympique de Marseille touche au but sur un dossier suivi de près. Le milieu algérien Himad Abdelli se rapproche du Vélodrome, et les derniers obstacles ont sauté.
Himad Abdelli à l’OM, c’est enfin bouclé
Un accord total entre Angers et l’OM
Selon les informations de Média Foot, le week-end a servi de catalyseur. Angers et l’OM ont profité des dernières heures pour rapprocher leurs positions. Ce lundi, les discussions ont abouti, avec un terrain d’entente sur l’indemnité de transfert. Toutes les parties avancent désormais dans la même direction.
Himad Abdelli avait déjà donné son feu vert à l’OM depuis plusieurs jours. Les conditions proposées par Medhi Benatia ont convaincu le joueur, attiré par le discours de Roberto De Zerbi. Approché aussi par l’Olympique Lyonnais, l’international algérien a fait un choix clair en faveur du club phocéen.
Un transfert rendu possible par le dégraissage
À Marseille, cette opération s’inscrit dans une stratégie assumée. Medhi Benatia devait vendre avant d’acheter. Le départ officiel de Robinio Vaz vers l’AS Roma pour 25 millions d’euros a libéré de l’espace. Pol Lirola a suivi, direction le Hellas Vérone, tandis que d’autres sorties restent à l’étude.
Le mouvement ne s’arrête pas là. Ulisses Garcia et Neal Maupay figurent parmi les joueurs susceptibles de quitter le club cet hiver. L’arrivée d’Abdelli s’inscrit donc dans une réorganisation globale, pensée pour renforcer l’équipe sans déséquilibrer le vestiaire.
Une arrivée stratégique pour la suite
À court terme, l’OM sécurise un profil capable d’apporter justesse technique et volume de jeu. À moyen terme, le club anticipe les besoins d’un calendrier chargé. Abdelli arrive sans promesse démesurée, mais avec une vraie marge de progression. À Marseille, on attend surtout de la constance, de l’engagement et une adaptation rapide à l’exigence du Vélodrome.
Dans un contexte de pression permanente, ce type de recrutement répond à une logique sportive précise. Le public suivra ses premiers pas avec attention, entre attentes élevées et patience mesurée. Pour l’OM, l’essentiel reste l’équilibre collectif. Abdelli représente une pièce supplémentaire, pensée pour durer et s’inscrire dans le projet de De Zerbi. Si tout se confirme, Marseille tient là un renfort attendu et cohérent pour la suite immédiate de la saison.