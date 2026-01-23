Le feuilleton Himad Abdelli s’intensifie sans encore livrer son épilogue. Désireux de rejoindre l’Olympique de Marseille dès cet hiver, le milieu algérien se retrouve dans une position inconfortable à Angers. Mis à l’écart du groupe professionnel, Himad Abdelli cristallise les tensions entre un joueur tourné vers l’OM et un club déterminé à défendre ses intérêts. En coulisses, le SCO temporise, tandis que Marseille observe, sans céder à la pression.
Angers met la pression à Abdelli, l’OM en attente
Himad Abdelli reste en réserve ce weekend
Himad Abdelli ne figurera pas dans le groupe angevin pour le déplacement sur la pelouse du Paris FC, ce dimanche (17h15), lors de la 19e journée de Ligue 1. Depuis le début de la semaine, Himad Abdelli s’entraîne avec la réserve d’Angers selon RMC Sport, conséquence directe de son souhait affiché de rejoindre l’OM. Le directeur sportif du SCO, Laurent Boissier, a confirmé la situation vendredi, en marge de la présentation de Branco Van den Boomen, ouvrant toutefois la porte à un retour d’Himad Abdelli dans le groupe si aucun accord n’est trouvé d’ici la fin du mercato.
Une mise à l’écart assumée par Angers
Laurent Boissier a tenu à clarifier la position du club concernant Himad Abdelli. « Himad est en réserve car aujourd’hui, il ne se sent pas prêt à nous aider, tout simplement. Alex (Dujeux, l’entraîneur du SCO, ndlr) a besoin d’une équipe avec des mecs qui sont mentalement prêts à 100% à effectuer des matchs de haut niveau. Je peux le comprendre, Himad a un peu la tête ailleurs. Et nous, on a notre tête au Paris FC ». Une décision présentée comme sportive, alors que l’avenir d’Himad Abdelli reste suspendu aux discussions avec l’OM.
Le discours se veut néanmoins protecteur envers le joueur. « Mon travail, c’est de protéger ce club, de protéger mon coach et de protéger mon groupe. Il n’est pas prêt à jouer avec nous. Mais ce n’est pas une sanction. Je peux très bien comprendre qu’un garçon ait un rêve dans sa vie et que son rêve soit l’Olympique de Marseille. Je me demande qui n’aurait pas envie d’y aller ». Des propos qui traduisent l’équilibre recherché par Angers entre fermeté et compréhension vis-à-vis d’Himad Abdelli.
L’OM en observation, Angers fixe ses conditions pour Abdelli
Sous contrat avec Angers jusqu’en juin prochain, Himad Abdelli représente une opportunité de marché pour l’OM. D’après RMC Sport, le club marseillais a formulé une première offre de deux millions d’euros, assortie de bonus et d’un pourcentage à la revente. Une proposition jugée insuffisante par le SCO, qui réclame quatre millions d’euros pour libérer Himad Abdelli dès cet hiver.
Angers ne ferme toutefois aucune porte. « S’il reste, ce ne sera pas un souci. Avoir Himad Abdelli dans son effectif, je ne crois pas que ce soit un souci. En tout cas, pas pour moi. S’il ne part pas, bien sûr qu’il réintégrera le groupe », a assuré Laurent Boissier. Battu lors de ses deux dernières sorties face au Havre (2-1) et à l’OM (5-2), Angers pointe à la 11e place avant son déplacement à Jean-Bouin. En attendant, le dossier Himad Abdelli demeure en suspens, l’OM patientant pendant que le SCO tente de reprendre la main.