Angers met la pression à Abdelli, l’OM en attente

Laurent Boissier a tenu à clarifier la position du club concernant Himad Abdelli. « Himad est en réserve car aujourd’hui, il ne se sent pas prêt à nous aider, tout simplement. Alex (Dujeux, l’entraîneur du SCO, ndlr) a besoin d’une équipe avec des mecs qui sont mentalement prêts à 100% à effectuer des matchs de haut niveau. Je peux le comprendre, Himad a un peu la tête ailleurs. Et nous, on a notre tête au Paris FC ». Une décision présentée comme sportive, alors que l’avenir d’Himad Abdelli reste suspendu aux discussions avec l’OM.

Le discours se veut néanmoins protecteur envers le joueur. « Mon travail, c’est de protéger ce club, de protéger mon coach et de protéger mon groupe. Il n’est pas prêt à jouer avec nous. Mais ce n’est pas une sanction. Je peux très bien comprendre qu’un garçon ait un rêve dans sa vie et que son rêve soit l’Olympique de Marseille. Je me demande qui n’aurait pas envie d’y aller ». Des propos qui traduisent l’équilibre recherché par Angers entre fermeté et compréhension vis-à-vis d’Himad Abdelli.