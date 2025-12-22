Mercato : Himad Abdelli finalement à l’OL, Marseille trahi

Ces derniers jours, le nom de Himad Abdelli circule avec insistance sur le marché. Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, le milieu du SCO Angers semblait destiné à rejoindre la Canebière. Pourtant, l’OL aurait pris une longueur d’avance décisive. Les dirigeants lyonnais auraient obtenu l’accord du joueur, auteur de deux buts en 13 apparitions de Ligue 1 cette saison.

À 26 ans, l’international algérien coche plusieurs cases recherchées par le staff lyonnais. Sa qualité technique, sa capacité à jouer entre les lignes et son expérience du championnat français en font un profil immédiatement exploitable dans l’entrejeu rhodanien.