Grosse bataille entre les deux rivaux. Alors que le mercato hivernal approche à grands pas, l’Olympique Lyonnais affine discrètement sa feuille de route. Derrière les besoins offensifs et défensifs déjà identifiés, un autre secteur pourrait finalement attirer l’attention des dirigeants rhodaniens, avec un dossier bien avancé.
Mercato : Himad Abdelli finalement à l’OL, Marseille trahi
- AFP
L’OL élargit ses priorités pour l’hiver
À la veille de la trêve, Paulo Fonseca avait surpris au moment d’évoquer le mercato hivernal. Avec humour, l’entraîneur portugais expliquait vouloir renforcer presque tous les postes. Depuis, certaines priorités se dessinent plus nettement. Le secteur offensif reste en haut de la pile, avec une piste Endrick toujours bien vivante. En défense aussi, des ajustements restent envisagés, notamment en raison des absences liées à la CAN et d’un intérêt persistant pour Ainsley Maitland-Niles.
Mais selon les informations de L’Équipe, un nouveau chantier s’ouvre désormais au milieu de terrain. Une anticipation stratégique, dictée par plusieurs paramètres internes.
- AFP
Abdelli, un dossier qui bascule en faveur de Lyon
Ces derniers jours, le nom de Himad Abdelli circule avec insistance sur le marché. Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, le milieu du SCO Angers semblait destiné à rejoindre la Canebière. Pourtant, l’OL aurait pris une longueur d’avance décisive. Les dirigeants lyonnais auraient obtenu l’accord du joueur, auteur de deux buts en 13 apparitions de Ligue 1 cette saison.
À 26 ans, l’international algérien coche plusieurs cases recherchées par le staff lyonnais. Sa qualité technique, sa capacité à jouer entre les lignes et son expérience du championnat français en font un profil immédiatement exploitable dans l’entrejeu rhodanien.
- AFP
Un contrat en fin de course, un timing idéal
La situation contractuelle d’Himad Abdelli pèse lourd dans ce dossier. Le joueur n’a plus que six mois à tirer avec Angers. Une donnée qui pousse l’OL à accélérer, tout en limitant les risques financiers. Le club angevin, conscient de la situation, ne devrait pas se montrer excessivement gourmand. Un transfert estimé à un peu plus d’un million d’euros circule en interne.
Actuellement au Maroc avec la sélection algérienne pour disputer la CAN, Abdelli a déjà échangé avec Paulo Fonseca. Des discussions directes qui ont visiblement renforcé la confiance du joueur dans le projet lyonnais.
- AFP
Une anticipation liée au dossier Tessmann
Cette offensive lyonnaise ne doit rien au hasard. Tanner Tessmann attire plusieurs regards, notamment en Angleterre. En cas d’offre jugée satisfaisante, l’Américain pourrait quitter le Rhône dès cet hiver. L’OL préfère donc sécuriser une solution crédible en amont, afin d’éviter toute zone d’ombre dans l’entrejeu.
Si l’accord avec le joueur est acté, reste désormais à convaincre Angers. À Lyon, l’optimisme domine. Et à Marseille, ce dossier pourrait laisser un goût amer.