Mercato : Angers répond cash à l’offre de l’OL pour Himad Abdelli

À Lyon, l’actualité du mercato oscille entre excitation et crispation. L’arrivée prochaine d’Endrick, prêté par le Real Madrid, offre aux Gones une exposition rare pour un renfort hivernal. À l’inverse, la tentative autour d’Himad Abdelli tourne à la partie de bras de fer, avec un refus net du club vendeur.

Ce contraste illustre les difficultés d’un marché d’hiver souvent imprévisible, où chaque négociation suit sa propre logique.