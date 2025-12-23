Mercato : Angers répond cash à l’offre de l’OL pour Himad Abdelli

Le mercato hivernal de l’OL avance sur deux lignes opposées. L’une fait du bruit, attire les regards et rallume l’enthousiasme. L’autre se heurte à un mur, provoque de l’agacement et complique des plans pourtant mûrement réfléchis par les dirigeants lyonnais.
Deux dynamiques opposées sur le marché
À Lyon, l’actualité du mercato oscille entre excitation et crispation. L’arrivée prochaine d’Endrick, prêté par le Real Madrid, offre aux Gones une exposition rare pour un renfort hivernal. À l’inverse, la tentative autour d’Himad Abdelli tourne à la partie de bras de fer, avec un refus net du club vendeur.
Ce contraste illustre les difficultés d’un marché d’hiver souvent imprévisible, où chaque négociation suit sa propre logique.
Endrick, un pari qui électrise le Groupama Stadium
Le prêt d’Endrick, attendu début janvier, représente un véritable événement. À seulement 19 ans, l’attaquant brésilien arrive précédé d’une réputation déjà immense. Très jeune, il s’est imposé comme une figure majeure au Brésil, autant sur le terrain que hors des stades.
Sa puissance, sa précocité et sa personnalité intriguent autant qu’elles séduisent. « C’est un joueur explosif, très puissant qui correspond parfaitement aux exigences de la Ligue 1. Il ressemble à Agüero, ils ont un peu le même style. Malgré son jeune âge, il est super mature », analyse Henrique dans les colonnes de L’Équipe. À l’OL, on espère que ce profil rare apportera de la constance à une attaque parfois irrégulière et insufflera une nouvelle énergie au projet sportif.
Abdelli, une cible devenue source de tension
Pendant que Lyon savoure ce renfort prestigieux, un autre dossier se complique sérieusement. Celui d’Himad Abdelli. Le milieu offensif d’Angers, très régulier depuis le début de la saison, figure depuis plusieurs semaines dans les petits papiers lyonnais.
Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’international algérien semblait représenter une opportunité intéressante pour renforcer l’entrejeu et anticiper de possibles mouvements à venir. Sur le terrain, ses performances parlent pour lui. En coulisses, la discussion s’envenime.
Une offre qui ne passe pas
L’OL aurait transmis une offre estimée à un million d’euros. Une proposition jugée totalement insuffisante par Angers. En Anjou, la réaction ne s’est pas fait attendre. Le SCO refuse catégoriquement de céder son joueur à ce prix, considérant Abdelli comme un élément central de son objectif maintien.
Selon Mohamed Toubache-Ter, le message envoyé par Lyon n’a pas convaincu. « Le 1 M€ a fait sourire en Anjou », résume l’insider. Une phrase qui illustre le fossé entre les deux clubs. Angers préfère conserver Abdelli, même au risque de le voir partir librement à terme, plutôt que d’affaiblir son équipe en cours de saison.
Un dossier loin d’être refermé
Malgré cette fin de non-recevoir, le milieu offensif reste pleinement impliqué avec le SCO, en attendant son premier de la CAN avec l’Algérie, lui qui a été appelé en renfort après un forfait. Côté lyonnais, le dossier Abdelli se complique, mais le mercato réserve souvent des rebondissements. Pour l’instant, Lyon savoure son coup Endrick, tout en mesurant la complexité des négociations hivernales.