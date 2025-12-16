L’Olympique de Marseille n’a pas hésité à frapper fort lors du dernier mercato estival. Porté par l’influence et le carnet d’adresses de Medhi Benatia, le club phocéen a multiplié les arrivées. Parmi elles, Angel Gomes, recruté libre après son passage au LOSC, incarnait une promesse technique et créative. Quelques mois plus tard, le constat se révèle plus nuancé, au point de pousser l’OM à envisager un virage rapide.
Angel Gomes et l’OM, c’est déjà fini ?
- AFP
Un recrutement ambitieux, un rendement décevant
Lorsque Angel Gomes pose ses valises sur la Canebière, l’espoir reste immense. Le milieu offensif anglais, âgé de 25 ans, sort alors de saisons solides en Ligue 1. À Marseille, le contexte diffère. La pression grimpe. Le rythme aussi. Et l’adaptation ne suit pas vraiment.
Utilisé à plusieurs postes, souvent en numéro 10, l’ancien Mancunien peine à trouver sa place dans les principes de Roberto De Zerbi. Son influence demeure irrégulière. Son impact, trop discret. Malgré un contrat signé jusqu’en juin 2028, son avenir ne semble déjà plus scellé dans la cité phocéenne.
- AFP
L’OM prépare un départ dès l’hiver
Selon les informations du compte X Valentin GdS, proche de Football Club de Marseille, la direction marseillaise a pris une décision forte. L’OM souhaite se séparer d’Angel Gomes dès le prochain mercato hivernal. En interne, le club active ses relais, notamment en Angleterre et en Italie, afin de trouver rapidement un point de chute au milieu offensif.
L’objectif financier reste clair. Marseille espère récupérer entre 10 et 15 millions d’euros sur cette opération. Une perspective intéressante, sachant que le joueur est arrivé libre l’été dernier. Une sortie rapide permettrait donc de limiter les pertes sportives tout en réalisant une plus-value immédiate.
- AFP
De Zerbi en quête d’un profil plus adapté
Ce possible départ ne doit rien au hasard. Angel Gomes ne parvient pas à s’imposer durablement dans le schéma de Roberto De Zerbi. Son positionnement axial ne met pas suffisamment en valeur ses qualités, et son volume de jeu ne correspond pas toujours aux exigences du technicien italien.
Or, l’OM n’a pas le luxe d’attendre. Les échéances s’accumulent. La Ligue 1 se montre impitoyable. La Ligue des champions réclame un effectif affûté. Si Gomes quitte Marseille cet hiver, le club devra agir vite et surtout viser juste pour éviter une nouvelle adaptation délicate.
- AFP
Himad Abdelli, le favori des observateurs
En coulisses, un nom circule déjà avec insistance. Celui d’Himad Abdelli. Le milieu offensif du SCO Angers réalise une saison remarquée et séduit de nombreux observateurs marseillais. Son profil, plus direct, plus constant, correspondrait davantage aux besoins actuels de l’OM.
Reste désormais à savoir si Angel Gomes tournera réellement la page marseillaise dès cet hiver. Une chose est sûre : l’histoire entre l’Anglais et l’OM pourrait se refermer bien plus tôt que prévu. En parallèle, le profil de Paulo Dybala, sur le départ de la Roma, pourrait aussi séduire l’OM.