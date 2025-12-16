Angel Gomes et l’OM, c’est déjà fini ?

Lorsque Angel Gomes pose ses valises sur la Canebière, l’espoir reste immense. Le milieu offensif anglais, âgé de 25 ans, sort alors de saisons solides en Ligue 1. À Marseille, le contexte diffère. La pression grimpe. Le rythme aussi. Et l’adaptation ne suit pas vraiment.

Utilisé à plusieurs postes, souvent en numéro 10, l’ancien Mancunien peine à trouver sa place dans les principes de Roberto De Zerbi. Son influence demeure irrégulière. Son impact, trop discret. Malgré un contrat signé jusqu’en juin 2028, son avenir ne semble déjà plus scellé dans la cité phocéenne.