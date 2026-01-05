Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-NANTESAFP
Patrick Tchanhoun

Himad Abdelli à l’OM, la révélation qui fait froid dans le dos

Le milieu offensif d’Angers attise les convoitises en Ligue 1 : l’OM et l’OL se regardent, mais le temps joue contre Marseille.

Himad Abdelli, en vue depuis le début de saison et appelé en sélection algérienne pour la CAN 2025, se retrouve au centre d’un véritable bras de fer en Ligue 1. Alors que l’OM semblait tenir la corde, un flottement stratégique pourrait bien profiter à l’OL.

