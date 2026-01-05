Himad Abdelli à l’OM, la révélation qui fait froid dans le dos

Pour Lyon, le retard de Marseille représente une ouverture inespérée. Abdelli, capable de renforcer l’effectif offensif dès cet hiver, pourrait rejoindre les Gones sans pression immédiate. Encore faut-il trouver un terrain d’entente sur la question financière. Le suspense reste entier, et chaque jour compte pour influer sur la décision finale.

Pour l’Olympique de Marseille, le message est clair : si le club souhaite s’attacher les services d’Himad Abdelli durant ce mercato hivernal, il faudra formuler une offre officielle sans tarder. La proximité de la fin de contrat du joueur pourrait peser dans les discussions, tant sur le plan financier que stratégique. La balle est désormais dans le camp de l’OM, qui doit décider s’il agit ou laisse passer l’opportunité.