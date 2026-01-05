Himad Abdelli, en vue depuis le début de saison et appelé en sélection algérienne pour la CAN 2025, se retrouve au centre d’un véritable bras de fer en Ligue 1. Alors que l’OM semblait tenir la corde, un flottement stratégique pourrait bien profiter à l’OL.
Himad Abdelli à l’OM, la révélation qui fait froid dans le dos
Abdelli, un joueur en pleine ascension
Himad Abdelli, 26 ans, confirme son statut de joueur en vogue. Milieu offensif du SCO d’Angers, il enchaîne les performances solides depuis le début de la saison et a même été convoqué en sélection algérienne pour la CAN 2025 au Maroc. Cette reconnaissance internationale renforce l’attrait pour le joueur. Sa situation contractuelle est claire : son bail expire à la fin de la saison, faisant de lui une cible privilégiée pour plusieurs clubs français.
Une concurrence OM-OL qui se resserre, pas d’offre de Marseille
Les négociations avec l’Olympique Lyonnais, pourtant sérieuses, connaissent des lenteurs. Ce délai profite paradoxalement à l’OL, alors que Marseille ne s’est pas encore positionné officiellement. Medhi Benatia, directeur sportif marseillais, a exprimé son envie de conclure rapidement, mais aucune offre n’a encore été déposée auprès d’Angers, rapporte Téléfoot. L’OM voit ainsi le temps filer, alors que Lyon peut reprendre l’avantage sans affrontement direct avec les Phocéens.
Le frein financier, un casse-tête pour les deux clubs
Le SCO réclame plus de 4 millions d’euros pour Abdelli, une somme jugée élevée pour un joueur dont le contrat expire dans six mois. Ce montant constitue l’obstacle principal pour les deux Olympiques. Ni Marseille ni Lyon ne souhaitent surpayer un transfert qui pourrait se réaliser gratuitement à l’été. La négociation devient alors un exercice d’équilibre entre timing, ambitions sportives et respect des attentes du joueur.
Une opportunité pour l’OL ? L’OM doit trancher rapidement
Pour Lyon, le retard de Marseille représente une ouverture inespérée. Abdelli, capable de renforcer l’effectif offensif dès cet hiver, pourrait rejoindre les Gones sans pression immédiate. Encore faut-il trouver un terrain d’entente sur la question financière. Le suspense reste entier, et chaque jour compte pour influer sur la décision finale.
Pour l’Olympique de Marseille, le message est clair : si le club souhaite s’attacher les services d’Himad Abdelli durant ce mercato hivernal, il faudra formuler une offre officielle sans tarder. La proximité de la fin de contrat du joueur pourrait peser dans les discussions, tant sur le plan financier que stratégique. La balle est désormais dans le camp de l’OM, qui doit décider s’il agit ou laisse passer l’opportunité.