Himad Abdelli à l’OM, Medhi Benatia fait bouger les choses enfin !

Himad Abdelli n’attendait pas forcément ce rendez-vous. Appelé tardivement avec l’Algérie pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations, le milieu offensif du SCO d’Angers s’est retrouvé propulsé sur le devant de la scène. À 26 ans, il a vécu mardi soir un moment charnière de sa jeune carrière internationale.

Opposés à la RD Congo en quarts de finale, les Fennecs ont livré un match tendu, conclu après prolongations sur le score de 1-0. Abdelli est entré à la 49e minute, dans un rôle précis. Il a pris la place de Houssem Aouar pour suppléer Ismaël Bennacer dans le groupe de Vladimir Petkovic, offrant une solution supplémentaire dans l’entrejeu. Une apparition loin d’être anodine, tant elle valide sa montée en puissance.