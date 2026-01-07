Pendant que les projecteurs se braquent sur la Coupe d’Afrique des Nations, certains dossiers avancent loin du bruit médiatique. Celui d’Himad Abdelli, discret mais convoité, entre justement dans une phase décisive, avec Marseille désormais en mouvement.
Himad Abdelli à l’OM, Medhi Benatia fait bouger les choses enfin !
- AFP
Une CAN qui change le regard sur Abdelli
Himad Abdelli n’attendait pas forcément ce rendez-vous. Appelé tardivement avec l’Algérie pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations, le milieu offensif du SCO d’Angers s’est retrouvé propulsé sur le devant de la scène. À 26 ans, il a vécu mardi soir un moment charnière de sa jeune carrière internationale.
Opposés à la RD Congo en quarts de finale, les Fennecs ont livré un match tendu, conclu après prolongations sur le score de 1-0. Abdelli est entré à la 49e minute, dans un rôle précis. Il a pris la place de Houssem Aouar pour suppléer Ismaël Bennacer dans le groupe de Vladimir Petkovic, offrant une solution supplémentaire dans l’entrejeu. Une apparition loin d’être anodine, tant elle valide sa montée en puissance.
- AFP
Un avenir en Ligue 1 qui s’écrit en parallèle
Si l’Algérie occupe son esprit, l’avenir en club reste un sujet brûlant. En fin de contrat dans six mois avec Angers, Abdelli attire logiquement les regards. Deux géants du championnat se positionnent depuis plusieurs semaines : l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais.
Jusqu’ici, le dossier avançait lentement. Marseille temporisait, priorisant un ajustement de sa masse salariale avant d’envisager toute offensive concrète. Lyon, de son côté, observait sans se découvrir. Mais l’équilibre vient de basculer.
- AFP
Medhi Benatia enclenche enfin la manœuvre
Selon les informations de Media Foot, l’OM a décidé de passer à une phase plus active. Medhi Benatia, désormais impliqué dans la stratégie sportive du club, a pris les devants. Aucune offre officielle n’a encore atterri sur le bureau du SCO, une information déjà évoquée par Téléfoot, mais des échanges auraient démarré avec l’entourage du joueur.
L’objectif marseillais reste clair : anticiper, se placer, et pouvoir agir vite lorsque les conditions financières le permettront. Une approche prudente, mais structurée, qui tranche avec l’immobilisme perçu ces dernières semaines.
- Getty
Le dossier Maupay comme déclencheur
Tout se joue désormais sur les équilibres internes. Le cas Neal Maupay illustre parfaitement la situation. Un départ de l’attaquant indésirable libérerait environ 2,2 millions d’euros de masse salariale. Une marge précieuse, capable de rendre l’opération Abdelli réalisable sans déséquilibrer les comptes.
L’OL demeure attentif, prêt à profiter de la moindre hésitation. Mais l’initiative marseillaise envoie un signal fort. Marseille ne souhaite plus subir sur ce dossier. Et pour Abdelli, l’été s’annonce décisif, bien avant le coup de sifflet final de la saison.