Le sort d’Habib Beye au Stade Rennais semblait scellé il y a encore quelques jours. Pourtant, contre toute attente, l’ancien entraîneur du Red Star a inversé la tendance au moment où tout semblait perdu. Grâce à un nul arraché à Toulouse et une victoire éclatante contre Strasbourg, il a momentanément repoussé le spectre du licenciement. Mais derrière ce répit apparent, une incertitude demeure. Les dirigeants bretons hésitent encore à confirmer durablement leur confiance à Beye, dont l’avenir pourrait de nouveau basculer dès le prochain rendez-vous.
Habib Beye maintenu à Rennes ? La révélation qui chamboule tout
Habib Beye, sauvé… mais pour combien de temps ?
À la veille du déplacement à Toulouse, Habib Beye jouait probablement sa place sur le banc du Stade Rennais. Fragilisé par une série de contre-performances, il avait vu la direction du club étudier plusieurs pistes pour le remplacer. Finalement, son équipe a arraché un nul (2-2) au Stadium, un résultat qui, sans être flamboyant, a suffi à calmer temporairement les tensions. À l’issue de la rencontre, le président Arnaud Pouille a confirmé au micro de Ligue1+ le maintien du technicien : le club breton poursuivra avec lui, au moins pour les prochains matchs.
Ce message de soutien, encore timide, a toutefois replacé Habib Beye sous une pression considérable avant la réception de Strasbourg. Conscient que sa survie passait par un succès convaincant, l’entraîneur sénégalais a su remobiliser un vestiaire à la dérive. Le résultat fut net : une victoire 4-1 au Roazhon Park, saluée par le public comme un sursaut d’orgueil collectif. Cette performance a permis à Rennes de respirer et à Beye de gagner un peu de temps.
Habib Beye est toujours sur la sellette à Rennes
Si le succès face à Strasbourg a momentanément éloigné la menace d’un licenciement, Habib Beye sait que sa situation reste fragile. L’équipe bretonne doit encore prouver qu’elle peut enchaîner les résultats positifs après un début de saison en dents de scie. Comme l’a rappelé Hervé Penot, journaliste à L’Équipe, rien n’est joué pour le technicien : « Beye qui se sauve sur 2 matches, preuve qu’on doit laisser du temps aux entraîneurs. Rien n’est définitivement gagné pour lui, mais cela doit participer d'une réflexion plus globale. Digard au bord du précipice a sauvé Le Havre. Dujeux pareil. Et Arteta en Angleterre. »
Ce constat met en lumière la précarité du métier d’entraîneur en Ligue 1, où un simple faux pas peut tout remettre en cause. Habib Beye, fort de son expérience médiatique et de son charisme, espère désormais transformer ce sursis en véritable dynamique. Mais la direction rennaise, consciente des enjeux, reste prudente et surveille attentivement la progression de son équipe.
Le déplacement au Paris FC, un nouveau tournant pour Beye et Rennes
Le prochain match contre le Paris FC, programmé vendredi soir, sera déterminant pour la suite du mandat d’Habib Beye. Un bon résultat pourrait définitivement asseoir sa position et convaincre les dirigeants de prolonger leur confiance. À l’inverse, une contre-performance relancerait immédiatement les discussions internes sur son avenir.
L’enjeu est donc majeur pour un entraîneur qui a déjà prouvé sa capacité à redresser des situations compromises, comme il l’avait fait au Red Star. En cas de succès, Beye bénéficierait de la trêve internationale pour consolider son travail et installer durablement ses principes de jeu. Dans le cas contraire, le Stade Rennais pourrait à nouveau envisager un changement de cap.
Une accalmie avant de nouvelles décisions en Bretagne ?
Malgré ce regain de confiance, la prudence reste de mise. Au sein du club, certains dirigeants estiment que la réaction de l’équipe doit s’inscrire dans la durée avant toute décision définitive. Habib Beye, lui, garde son calme et compte continuer à travailler dans la sérénité et la conviction. Cette philosophie, héritée de ses années de joueur et de consultant, semble plaire à un groupe en quête de repères.
Pour le Stade Rennais, la fin d’année s’annonce cruciale. Entre ambitions européennes et gestion des crises internes, le club breton doit choisir entre la stabilité incarnée par Habib Beye ou un nouveau départ sur le banc. Une chose est sûre : le technicien sénégalais, désormais dos au mur, n’a plus le droit à l’erreur.