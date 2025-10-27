Alors que son départ semblait inévitable après la défaite face à Nice, Habib Beye a réussi à inverser une situation compromise. Annoncé sur la sellette, l’entraîneur du Stade Rennais a obtenu un sursis à l’issue d’une réunion décisive avec sa direction. Contre toute attente, il sera bien sur le banc breton mercredi à Toulouse (21h05). Ce maintien temporaire ne dissipe pas pour autant les doutes qui entourent son avenir, tant les résultats et la confiance interne peinent à suivre.
Habib Beye reste finalement, le rebondissement spectaculaire à Rennes
Un maintien in extremis pour Habib Beye
Lundi matin, l’avenir d’Habib Beye semblait scellé. La défaite du Stade Rennais contre Nice (1-2), dimanche, avait précipité une réunion d’urgence entre le coach et ses dirigeants. Si son départ paraissait imminent selon Foot Mercato, la direction rennaise a finalement décidé de maintenir le technicien sénégalais à son poste, du moins pour le moment. Selon RMC Sport, cette décision fait suite à un échange jugé « constructif » au cours duquel les objectifs à court terme ont été clairement définis. Ainsi, Habib Beye dirigera bien l’équipe mercredi soir à Toulouse, où une réaction est impérative.
Arrivé en janvier dernier, Habib Beye avait redonné espoir à un club en difficulté, assurant le maintien en Ligue 1 avant d’être prolongé jusqu’en juin 2026. Cependant, les débuts de la nouvelle saison ont été marqués par une irrégularité inquiétante : seulement deux victoires en neuf journées. Le Stade Rennais pointe à la dixième place, loin des ambitions européennes affichées par le club. Dans ce contexte, le déplacement à Toulouse pourrait bien représenter un tournant crucial pour le technicien.
Habib Beye toujours sur la sellette à Rennes
Malgré ce répit, Habib Beye demeure sous forte pression. D’après les informations de L’Équipe, certains cadres du vestiaire breton auraient exprimé des réserves quant à sa gestion, et la direction n’a pas caché son impatience. Le maintien du coach ne signifie donc pas un vote de confiance définitif. En interne, le message est clair : les prochains résultats détermineront la suite de l’aventure. Un nouvel échec pourrait raviver les discussions autour d’un possible changement sur le banc.
Au club, le bilan du technicien sénégalais reste contrasté. En 24 matchs à la tête de Rennes, Habib Beye affiche 10 victoires, 5 nuls et 9 défaites. Si son discours et son exigence ont séduit à ses débuts, la dynamique récente interroge. Le mois de novembre s’annonce décisif, avec des confrontations face à Strasbourg puis au Paris FC avant la trêve internationale. Ces échéances pèseront lourd dans l’évaluation finale du travail du coach.
Le rebond ou la rupture ? Une dernière chance pour Beye
L’histoire récente du Stade Rennais montre que la direction n’hésite pas à trancher lorsque la dynamique devient négative. Conscient de cela, Habib Beye sait qu’il joue gros sur les trois prochaines rencontres. Un bon résultat à Toulouse pourrait rallumer une flamme vacillante et rétablir une part de confiance dans le vestiaire. À l’inverse, un nouveau revers fragiliserait irrémédiablement sa position.
Pour l’heure, le club mise sur la stabilité et espère que son entraîneur saura remobiliser un groupe en quête de repères. L’ancien coach du Red Star, qui a toujours prôné l’engagement et la solidarité, doit désormais convertir ses principes en résultats tangibles. La réunion de lundi a offert une dernière chance à Habib Beye, mais la suite dépendra exclusivement du terrain.