Habib Beye reste finalement, le rebondissement spectaculaire à Rennes

Lundi matin, l’avenir d’Habib Beye semblait scellé. La défaite du Stade Rennais contre Nice (1-2), dimanche, avait précipité une réunion d’urgence entre le coach et ses dirigeants. Si son départ paraissait imminent selon Foot Mercato, la direction rennaise a finalement décidé de maintenir le technicien sénégalais à son poste, du moins pour le moment. Selon RMC Sport, cette décision fait suite à un échange jugé « constructif » au cours duquel les objectifs à court terme ont été clairement définis. Ainsi, Habib Beye dirigera bien l’équipe mercredi soir à Toulouse, où une réaction est impérative.

Arrivé en janvier dernier, Habib Beye avait redonné espoir à un club en difficulté, assurant le maintien en Ligue 1 avant d’être prolongé jusqu’en juin 2026. Cependant, les débuts de la nouvelle saison ont été marqués par une irrégularité inquiétante : seulement deux victoires en neuf journées. Le Stade Rennais pointe à la dixième place, loin des ambitions européennes affichées par le club. Dans ce contexte, le déplacement à Toulouse pourrait bien représenter un tournant crucial pour le technicien.