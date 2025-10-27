Rennes, le film incroyable du maintien d'Habib Beye

Persuadé de son éviction, Habib Beye aurait commencé à rassembler ses effets personnels avec son staff. Toujours selon les informations de Foot Mercato, l’entraîneur sénégalais a adressé quelques mots d’adieu à certains membres du club et joueurs, provoquant la stupéfaction générale. Mais le ton du rendez-vous avec Arnaud Pouille a soudainement changé. Contre toute attente, le dirigeant rennais a préféré accorder un ultime sursis à son coach, pourtant donné partant quelques heures plus tôt.

Cette décision a pris tout le monde de court, y compris au sein du vestiaire. Recruté en janvier 2025 pour succéder à Jorge Sampaoli, Habib Beye reste donc en poste, mais avec une pression maximale. Le maintien de confiance, aussi fragile soit-il, témoigne d’un manque de solution immédiate en interne. « Beye est donc toujours, et au moins pour quelques jours, la meilleure (et seule) option d’Arnaud Pouille », précise le média français.