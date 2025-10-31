Le climat se tend à Rennes. Alors que les résultats stagnent et que la pression s’intensifie autour de son poste, Habib Beye a pris une décision forte : écarter deux figures majeures de son vestiaire pour marquer son autorité. Dans un contexte d’urgence sportive, le technicien sénégalais, lucide et déterminé, a tenu à rappeler les règles de l’exigence et du mérite. Entre tensions internes, avertissement public et volonté de redresser la barre, le message envoyé par Habib Beye à son groupe est aussi clair que ferme.
Rennes, Habib Beye hausse le ton pour deux cadres
- AFP
Habib Beye justifie la mise à l’écart de Seko Fofana et Ludovic Blas
Mercredi soir, lors du déplacement à Toulouse (2-2), Habib Beye avait surpris tout le monde en se passant de Seko Fofana et Ludovic Blas, deux cadres de son effectif. Un choix fort, lourd de symboles, qui a suscité de nombreuses interrogations chez les supporters et observateurs. En conférence de presse ce vendredi, en marge de la réception de Strasbourg, le coach rennais a tenu à clarifier sa position. « Il n’y a pas à les ‘réintégrer’, puisqu’ils ont continué à s’entraîner avec le groupe, ils n’étaient juste pas là pour le match contre Toulouse et j’ai expliqué pourquoi », a affirmé Habib Beye, avant d’ajouter : « Là, ils étaient présents à l’entraînement, tout le monde s’est bien entraîné, il y a encore la séance de demain où il faudra être compétitif et le plus investi possible, et on prendra des décisions à ce moment-là. »
L’entraîneur breton, visiblement agacé par les spéculations, a rappelé qu’il restait le garant de l’exigence au sein du Stade Rennais. « Je suis le garant de l’exigence qu’on doit avoir au Stade rennais, et quand elle n’est pas sur le terrain, j’estime que je dois faire des choix. Les 20 joueurs qui étaient là à Toulouse étaient les plus performants », a-t-il souligné. Avant de conclure sur un ton ferme : « Dès le lendemain, c’était rouvert à la compétition, et jusqu’à demain, on verra qui sera le plus compétitif pour jouer face à Strasbourg. Il faudra être à 200 % dans l’engagement et montrer de la personnalité comme à Toulouse. »
- AFP
Des tensions persistantes dans le vestiaire rennais
Malgré ce nul ramené de Toulouse, Habib Beye reste sous pression. Rennes n’a plus gagné depuis six journées en championnat, et son maintien sur le banc a longtemps semblé incertain. Pour ce match qui aurait pu être décisif pour son avenir, le technicien sénégalais avait choisi de s’appuyer sur un groupe restreint, visiblement plus réceptif à son discours. Mais ce choix a eu un effet collatéral : il a mis en lumière les tensions internes qui traversent le vestiaire.
Selon les informations relayées par RMC Sport, plusieurs cadres ne seraient plus pleinement convaincus par la méthode Beye. Seko Fofana ferait partie des joueurs les plus réticents, tandis que Ludovic Blas, sans être un meneur de fronde, aurait exprimé son incompréhension publiquement. Remplacé face à Auxerre (2-2), il avait déclaré : « Je me sentais bien, je pense que je gagnais le rapport psychologique avec mon défenseur. C’était le moment d’appuyer, je pense. Après, c’est comme ça, ça reste des décisions, j’accepte. C’est le football. » Des mots qui traduisent une frustration réelle malgré la volonté d’apaiser les tensions.
- AFP
Habib Beye n’est pas à Rennes pour ‘’motiver les joueurs…’’
Habib Beye, loin d’éluder la situation, a réaffirmé sa position. Pour lui, les décisions prises ne relèvent ni de sanctions ni de règlements de compte, mais d’une exigence collective nécessaire. « C’est un choix lié à la dynamique du groupe et à ce qu’on vit à l’entraînement. Lorsqu’on n’est pas à 100 % à l’entraînement, des choix sont faits », a-t-il expliqué, assumant pleinement ses responsabilités.
Le coach a aussi tenu à clarifier sa manière de gérer les cas individuels : « J’estime que je n’entraîne pas pour motiver des joueurs à jouer au football et à s’entraîner. J’entraîne pour faire de cette équipe la meilleure version d’elle-même. Mon travail, c’est de discuter avec les joueurs quand ils ont un véritable problème », a-t-il déclaré, avant de nuancer : « J’attends un meilleur investissement, comme je le vois depuis hier et encore aujourd’hui. On verra demain et ensuite on fera des choix. »
- AFP
Une réaction attendue face à Strasbourg
Pour la réception de Strasbourg, prévue ce dimanche à 15h, Habib Beye aura la possibilité de s’appuyer sur l’intégralité de son effectif, à l’exception de Nordan Mukiele, toujours forfait. « Tous les autres, c’est de la gestion. On a eu un peu de casse sur des contacts, on verra ça demain », a précisé le technicien. Le Stade Rennais (12 pts), dixième au classement, n’a plus connu la victoire depuis le 14 septembre, lors du succès face à Lyon (3-1).
La mission de redressement s’annonce donc cruciale pour Habib Beye. Entre pression médiatique, tensions internes et nécessité de résultats, le coach sénégalais n’a plus le droit à l’erreur. Son message est limpide : la rigueur, l’investissement et la compétitivité priment désormais sur les statuts. Les prochains jours diront si ce coup de semonce portera ses fruits dans un vestiaire en quête d’union et de renouveau.