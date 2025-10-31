Rennes, Habib Beye hausse le ton pour deux cadres

Mercredi soir, lors du déplacement à Toulouse (2-2), Habib Beye avait surpris tout le monde en se passant de Seko Fofana et Ludovic Blas, deux cadres de son effectif. Un choix fort, lourd de symboles, qui a suscité de nombreuses interrogations chez les supporters et observateurs. En conférence de presse ce vendredi, en marge de la réception de Strasbourg, le coach rennais a tenu à clarifier sa position. « Il n’y a pas à les ‘réintégrer’, puisqu’ils ont continué à s’entraîner avec le groupe, ils n’étaient juste pas là pour le match contre Toulouse et j’ai expliqué pourquoi », a affirmé Habib Beye, avant d’ajouter : « Là, ils étaient présents à l’entraînement, tout le monde s’est bien entraîné, il y a encore la séance de demain où il faudra être compétitif et le plus investi possible, et on prendra des décisions à ce moment-là. »

L’entraîneur breton, visiblement agacé par les spéculations, a rappelé qu’il restait le garant de l’exigence au sein du Stade Rennais. « Je suis le garant de l’exigence qu’on doit avoir au Stade rennais, et quand elle n’est pas sur le terrain, j’estime que je dois faire des choix. Les 20 joueurs qui étaient là à Toulouse étaient les plus performants », a-t-il souligné. Avant de conclure sur un ton ferme : « Dès le lendemain, c’était rouvert à la compétition, et jusqu’à demain, on verra qui sera le plus compétitif pour jouer face à Strasbourg. Il faudra être à 200 % dans l’engagement et montrer de la personnalité comme à Toulouse. »