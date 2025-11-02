Rennes : Habib Beye répond à ceux qui le voyaient dehors

Le Stade Rennais a enfin retrouvé des couleurs en s’imposant largement contre Strasbourg (4-1) lors de la 11e journée de Ligue 1. Ce succès, le troisième seulement de la saison, met fin à une disette qui durait depuis le 14 septembre et redonne un nouveau souffle à tout un club. Désormais 9e au classement avec 15 points, Rennes reste à quatre longueurs de Strasbourg (19 pts), encore quatrième malgré cette lourde défaite.

Sous la pression d’un début de saison décevant, Habib Beye a savouré cette bouffée d’oxygène. En conférence de presse, le coach breton n’a pas caché son soulagement, tout en insistant sur l’engagement de son groupe. « Notre objectif en tant que club, ce ne sont pas les égos des uns et des autres. S’il y a des personnes à féliciter aujourd’hui, ce sont les joueurs. Le contexte est aussi difficile ce soir qu’il ne l’était il y a deux jours ou une semaine. On n’a pas effacé le contexte. Ils ont pris leurs responsabilités. Ils ont bâti quelque chose à Toulouse », a-t-il déclaré, ému.