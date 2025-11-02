Sous pression depuis plusieurs semaines, Habib Beye a trouvé la meilleure des réponses sur le terrain. En danger après une série de contre-performances, l’entraîneur du Stade Rennais a vu son équipe livrer une prestation éclatante face à Strasbourg. Ce large succès, obtenu dans un contexte tendu, a permis au technicien de respirer et de réaffirmer son autorité dans le vestiaire. Mais au-delà du simple résultat, c’est la manière et le discours de Beye après la rencontre qui ont marqué les esprits. Entre lucidité et sérénité, il a tenu à remettre les pendules à l’heure.
Rennes : Habib Beye répond à ceux qui le voyaient dehors
Une victoire libératrice pour Rennes face à Strasbourg
Le Stade Rennais a enfin retrouvé des couleurs en s’imposant largement contre Strasbourg (4-1) lors de la 11e journée de Ligue 1. Ce succès, le troisième seulement de la saison, met fin à une disette qui durait depuis le 14 septembre et redonne un nouveau souffle à tout un club. Désormais 9e au classement avec 15 points, Rennes reste à quatre longueurs de Strasbourg (19 pts), encore quatrième malgré cette lourde défaite.
Sous la pression d’un début de saison décevant, Habib Beye a savouré cette bouffée d’oxygène. En conférence de presse, le coach breton n’a pas caché son soulagement, tout en insistant sur l’engagement de son groupe. « Notre objectif en tant que club, ce ne sont pas les égos des uns et des autres. S’il y a des personnes à féliciter aujourd’hui, ce sont les joueurs. Le contexte est aussi difficile ce soir qu’il ne l’était il y a deux jours ou une semaine. On n’a pas effacé le contexte. Ils ont pris leurs responsabilités. Ils ont bâti quelque chose à Toulouse », a-t-il déclaré, ému.
Habib Beye savoure un succès collectif et encense son staff
Si cette victoire n’efface pas totalement les doutes, elle pourrait marquer un tournant dans la saison rennaise. Grâce à un Esteban Lepaul en feu, auteur d’un triplé, Rennes a enfin montré le visage combatif et inspiré attendu depuis des semaines. Habib Beye, qui avait maintenu le même onze de départ que face à Toulouse (2-2), parle d’un « point de bascule » possible, tant sur le plan psychologique que collectif.
L’ancien consultant de Canal+ a d’ailleurs tenu à mettre en avant son staff, très affecté par la période difficile. « Elle me fait un bien fou pour mon staff. Quand ce genre de choses arrivent, il y a d’autres gens que le coach qui sont touchés. Ils n’ont pas le même statut que le coach. J’étais très content pour eux. Quand je parle du staff, c’est dans sa globalité. Ce n’est pas le staff rapproché de Beye comme j’ai vu ça ou là. Lundi, j’ai vu des gens qui étaient très touchés et je suis très heureux pour eux. C’est là que je prends mon énergie »,a expliqué Habib Beye dans des propos rapportés par RMC Sport.
Habib Beye tacle ceux qui prédisaient son limogeage
Face à la presse, Habib Beye a aussi répondu, avec un brin d’ironie, aux rumeurs qui l’annonçaient sur le départ. « Certains pensaient que c’était mon dernier match (rires). Je suis très content aussi pour la famille Pinault. Ce sont des moments où ils nous apportent beaucoup de soutien. C’est une belle victoire pour tout le club », a confié l’entraîneur, heureux, mais mesuré.
Le technicien de 46 ans n’a jamais nié la difficulté du contexte. Conscient que cette victoire ne règle pas tout, Beye s’est montré lucide : il faudra confirmer rapidement, notamment lors du prochain déplacement sur le terrain du Paris FC (vendredi, 20h45). « Tout l’environnement ne change pas en une victoire. Il est trop tôt pour parler de déclic. On peut espérer que ça en soit un, mais il faut à tout prix que l’équipe puisse confirmer ça », a-t-il insisté avec prudence.
Habib Beye reste concentré malgré les doutes
Interrogé sur la façon dont il avait géré cette semaine à haute tension, Habib Beye a révélé la clé de son sang-froid. Après la défaite contre Nice (1-2), beaucoup le disaient sur un siège éjectable. Pourtant, il est resté fidèle à ses principes : « Le secret, c’est de ne pas montrer de doute. Les joueurs, aujourd’hui, ont besoin d’avoir un staff et un coach qui ont les idées claires. » Un message fort, destiné autant à son vestiaire qu’à son environnement immédiat.
À travers cette victoire et cette attitude, Habib Beye a peut-être posé les bases d’un redressement attendu. Son message d’unité, son calme et sa capacité à fédérer pourraient s’avérer déterminants dans la suite de la saison. Car si le chemin reste long, l’ancien défenseur de l’OM a prouvé qu’il n’avait pas perdu la main ni la confiance de son groupe.