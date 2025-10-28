Rennes, la nouvelle sortie musclée d'Habib Beye sur son avenir

Présent en conférence de presse mardi avant le déplacement du Stade Rennais à Toulouse, Habib Beye a admis que son maintien sur le banc n’avait tenu qu’à un fil. Alors que certains médias annonçaient déjà son départ, l’ancien défenseur de l’OM a confirmé être passé tout près de la sortie. « Il s’est dit beaucoup de choses (lors de sa rencontre avec sa direction). On a fait un bilan de tout ce qu’il se passait actuellement. Il s’est dit beaucoup de choses et ça serait long de le résumer ici », a-t-il confié.

S’il sait la situation critique, Habib Beye veut garder le cap et mobiliser ses joueurs. « Le plus important, c’est le focus qu’on doit avoir sur ce match à Toulouse. Et se dire qu’on a la chance de pouvoir remonter très, très vite à cheval et de gagner un match à Toulouse où ce sera un match difficile », a-t-il ajouté. En quête d’un succès depuis plus d’un mois, le technicien sait qu’une victoire serait vitale pour son avenir et celui de son équipe.