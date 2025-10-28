Rien ne va plus au Stade Rennais. Après plusieurs contre-performances et un avenir suspendu à un fil, Habib Beye a pris la parole avec fermeté à la veille d’un déplacement décisif à Toulouse (mercredi, 21h05). Entre la pression médiatique, les rumeurs de licenciement et les doutes autour de son autorité, le technicien sénégalais n’a pas esquivé les questions sur son futur. Face aux journalistes, il a livré un discours à la fois lucide et combatif, marquant une nouvelle fois son attachement au club breton et à son vestiaire, malgré une situation sportive particulièrement tendue.
Rennes, la nouvelle sortie musclée d'Habib Beye sur son avenir
Habib Beye reconnaît avoir frôlé la rupture avec Rennes
Présent en conférence de presse mardi avant le déplacement du Stade Rennais à Toulouse, Habib Beye a admis que son maintien sur le banc n’avait tenu qu’à un fil. Alors que certains médias annonçaient déjà son départ, l’ancien défenseur de l’OM a confirmé être passé tout près de la sortie. « Il s’est dit beaucoup de choses (lors de sa rencontre avec sa direction). On a fait un bilan de tout ce qu’il se passait actuellement. Il s’est dit beaucoup de choses et ça serait long de le résumer ici », a-t-il confié.
S’il sait la situation critique, Habib Beye veut garder le cap et mobiliser ses joueurs. « Le plus important, c’est le focus qu’on doit avoir sur ce match à Toulouse. Et se dire qu’on a la chance de pouvoir remonter très, très vite à cheval et de gagner un match à Toulouse où ce sera un match difficile », a-t-il ajouté. En quête d’un succès depuis plus d’un mois, le technicien sait qu’une victoire serait vitale pour son avenir et celui de son équipe.
Habib Beye déterminé à remonter la pente à Rennes
Conscient que son poste est menacé, Habib Beye n’a pas cherché à fuir la réalité. « Dans la situation dans laquelle nous sommes, oui il faut gagner. Mais dans le métier que nous faisons, un ultimatum, je ne le vois pas comme ça », a expliqué l’entraîneur du Stade Rennais. Pour lui, chaque match est une opportunité plutôt qu’une menace. « On a la chance de vivre de cette passion, on a la chance d’être avec les joueurs et je ne vois jamais ça comme une sentence irrévocable », a-t-il poursuivi avec calme.
Habib Beye a également reconnu que la question de son départ avait été posée par sa direction : « La question s’est posée, oui, je pense qu’elle a été posée. Par moment, je pense qu’elle a été arrêtée. Aujourd’hui, des gens croient encore en ce qu’on veut faire et ce qu’on est, ici au Stade Rennais ». Des mots qui témoignent d’un sursis fragile, mais réel fondé sur la confiance temporaire que lui accorde encore sa hiérarchie.
Beye dément une intention de démission
Malgré les rumeurs de tensions internes, Habib Beye a assuré que ses joueurs restaient pleinement engagés à ses côtés. « Le soutien de mes joueurs, je pense que je l’ai tout le temps à mon sens. Je trouve qu’ils sont aujourd’hui dans l’adhésion et dans ce qu’ils ont montré sur le terrain, ça prouve qu’ils ont une adhésion totale à ce qu’on veut faire », a-t-il déclaré, balayant les doutes sur une éventuelle fracture au sein du groupe rennais.
L’ancien international sénégalais s’est également voulu catégorique sur une prétendue envie de démissionner. « Non, je n’ai jamais été prêt à partir. Jamais je ne lâcherai ce poste-là, jamais, je ne lâcherai ma passion qui est d’entraîner. Peu importe la pression ou les résultats, j’aime trop ce jeu et ce sport. J’aime trop mes joueurs pour un jour ne serait-ce que poser une démission et partir. Ni ici, ni ailleurs ». Une réponse directe aux rumeurs persistantes sur un possible abandon.
Un attachement fort au club et à sa direction
Habib Beye a ensuite tenu à saluer les conditions de travail mises à sa disposition et la confiance de ses dirigeants. « J’ai la chance d’avoir un propriétaire qui est une personne vraiment exceptionnelle. Il me l’a témoigné encore ce matin, et c’est très très rare dans une relation. Je ne le dis pas assez, mais j’ai la chance d’avoir un propriétaire et une famille qui savent exactement où je veux aller avec ce club », a-t-il souligné, avant de conclure : « Ce soutien-là est indéfectible depuis mon arrivée au club ».
Des propos qui contrastent avec les bruits de couloir annonçant des tensions entre le staff et la direction. Pour Habib Beye, la cohésion entre toutes les composantes du club reste intacte, et c’est cette union qui doit permettre à Rennes de se relancer en Ligue 1 après une série de résultats décevants.
Un sursis à confirmer pour un Beye toujours menacé
Enfin, Habib Beye a reconnu que sa situation aurait pu tourner autrement : « On est arrivés lundi matin, on a entraîné l’équipe. Et ce qu’il s’est passé, c'est qu’à un moment donné ça devait s’arrêter. Et ça a continué ». Pour lui, la décision des dirigeants de lui maintenir leur confiance repose sur une conviction : « Parce que des gens pensent encore qu’on a l’énergie pour changer la dynamique actuelle. Et aujourd’hui, je ne travaillerai jamais dans une logique d’ultimatum ».
Conscient de la gravité du moment, le technicien de 48 ans a conclu sur un ton ferme : « On ne va pas jouer un jeu de dupes. Vous avez tous vu les informations. Ça devait s’arrêter, ça continue. Ça continue pour une raison très précise. Les dirigeants ont senti que j’ai l’énergie et les capacités pour faire gagner cette équipe demain ». Ce déplacement à Toulouse pourrait bien sceller le sort d’Habib Beye, entre rédemption et rupture définitive.