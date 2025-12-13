Deschamps - Zidane : la FFF fait une grande annonce

Invité sur Europe 1, Philippe Diallo a tenu à calmer les ardeurs. Le président de la FFF ne souhaite pas précipiter les choses, même si le risque existe de voir Zinedine Zidane s’engager ailleurs, notamment du côté du Real Madrid, où son nom revient régulièrement.

Pour Diallo, la priorité reste claire : protéger le groupe et le sélectionneur en place jusqu’au bout. « Didier a annoncé qu'il ne poursuivrait pas. Le dernier match de l'équipe de France à la Coupe du monde sera aussi son dernier match. A partir de ce moment-là, il appartient à la Fédération d'être prête pour son successeur », a-t-il expliqué dans le Studio des Légendes.