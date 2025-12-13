Deschamps Zidane HIC 2:1Getty
Patrick Tchanhoun

Deschamps - Zidane : la FFF fait une grande annonce

La fin d’une ère se précise chez les Bleus, mais la suite reste volontairement floue du côté de la Fédération, qui vient de faire une grande annonce.

Didier Deschamps s’apprête à refermer un chapitre majeur de l’histoire récente de l’équipe de France. Si son départ après la Coupe du monde 2026 ne fait plus débat, la question de sa succession continue d’alimenter les discussions, dans un climat maîtrisé par la Fédération française de football (FFF).

