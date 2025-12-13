Didier Deschamps s’apprête à refermer un chapitre majeur de l’histoire récente de l’équipe de France. Si son départ après la Coupe du monde 2026 ne fait plus débat, la question de sa succession continue d’alimenter les discussions, dans un climat maîtrisé par la Fédération française de football (FFF).
Deschamps - Zidane : la FFF fait une grande annonce
- AFP
Didier Deschamps, la fin annoncée d’un long règne
Après quatorze années sur le banc des Bleus, Didier Deschamps s’avance vers la dernière ligne droite. Son contrat arrive à échéance en juillet prochain et la Coupe du monde 2026 constituera son ultime grand rendez-vous international à la tête de la sélection. Une situation connue de longue date par Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, informé depuis plusieurs mois de la décision du sélectionneur.
Dans l’entourage des Bleus, peu doutent du fait que l’après-Deschamps se prépare déjà en coulisses. Le nom de Zinedine Zidane circule avec insistance, au point de sembler presque naturel pour une partie du public et des observateurs. Pourtant, aucune annonce officielle n’a filtré, et ce silence n’a rien d’un hasard.
- getty
La FFF temporise malgré la piste Zidane
Invité sur Europe 1, Philippe Diallo a tenu à calmer les ardeurs. Le président de la FFF ne souhaite pas précipiter les choses, même si le risque existe de voir Zinedine Zidane s’engager ailleurs, notamment du côté du Real Madrid, où son nom revient régulièrement.
Pour Diallo, la priorité reste claire : protéger le groupe et le sélectionneur en place jusqu’au bout. « Didier a annoncé qu'il ne poursuivrait pas. Le dernier match de l'équipe de France à la Coupe du monde sera aussi son dernier match. A partir de ce moment-là, il appartient à la Fédération d'être prête pour son successeur », a-t-il expliqué dans le Studio des Légendes.
- AFP
Aucun calendrier avant le Mondial 2026
Le patron du football français assume ce choix de temporisation. Il refuse toute annonce prématurée, estimant qu’un tel contexte pourrait perturber la préparation de la sélection. « D'ici là, je souhaite protéger le travail de Didier Deschamps, de l'équipe de France, sans avoir d'annonce prématurée à ce sujet pour laisser les gens se préparer à la Coupe du monde dans les meilleures conditions. (Il faut) faire une très belle Coupe du monde et être prêt lorsqu'il s'agira d'annoncer le successeur de Didier Deschamps », a-t-il ajouté.
Ce discours traduit une volonté de continuité et de respect. La FFF préfère laisser Didier Deschamps conclure son aventure sans pression extérieure, tout en gardant la main sur la transition à venir.
- AFP
Une confiance assumée envers Zidane
En filigrane, ce choix révèle aussi une certaine sérénité. Philippe Diallo semble convaincu que Zinedine Zidane saura attendre. Une manière de préserver l’équilibre du vestiaire et de maintenir les joueurs pleinement concentrés sur l’objectif mondial. Après 2026, une page immense se tournera pour les Bleus, avec la volonté affichée de réussir la transition sans précipitation ni agitation inutile.