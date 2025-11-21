Alors que l’équipe de France a officiellement validé sa qualification pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, la question de la succession de Didier Deschamps agite déjà les débats. Le nom de Zinedine Zidane, figure incontournable du football français et ancien Ballon d’Or, est régulièrement évoqué comme le futur entraîneur des Bleus. Mais la Fédération Française de Football tient à clarifier la situation pour éviter toute distraction. Philippe Diallo, président de la FFF, a ainsi précisé les grandes lignes de la passation de pouvoir tout en assurant qu’aucune décision n’a encore été prise, dans le respect de Didier Deschamps et de son staff.
Equipe de France, la FFF sort du silence pour la succession de Didier Deschamps
La FFF n’est pas pressée pour la succession de Didier Deschamps
Didier Deschamps, aux commandes de l’équipe de France depuis quatorze ans, vivra ses dernières minutes sur le banc tricolore lors du Mondial 2026. Après avoir atteint un quart de finale en 2014, remporté la Coupe du monde en 2018 et perdu la finale face à l’Argentine en 2022, son mandat s’achève sur un bilan impressionnant. La Fédération Française de Football entend gérer cette transition avec prudence et respect pour le travail accompli. Philippe Diallo a rappelé : “Ce n’est pas du tout un faux suspense. C’est simplement un respect par rapport à l’équipe en place, Didier et son staff sont là depuis maintenant quatorze ans. Je ne veux pas introduire d’éléments qui pourraient perturber la préparation de l’équipe de France.”
Le président de la FFF a également évoqué Zinedine Zidane, régulièrement pressenti pour prendre la relève : “J’ai beaucoup de respect pour Zinedine Zidane pour ce qu’il a apporté au football français, mais aussi pour ce qu’il a démontré en tant qu’entraîneur.” Tout en soulignant l’admiration de la Fédération pour le parcours de l’ancien champion du monde 1998, Philippe Diallo insiste sur le fait qu’aucune décision n’a encore été arrêtée.
Philippe Diallo dévoile le timing pour la probable nomination de Zidane
Philippe Diallo a précisé que la FFF dispose de deux moments stratégiques pour communiquer sur la succession de Didier Deschamps. La première option concerne la période immédiatement après la Coupe du monde 2026. La seconde, plus anticipée, se situerait suffisamment en amont pour ne pas perturber la préparation des Bleus. Le président de la FFF a ainsi expliqué : “Il y a une fenêtre un peu plus anticipée et suffisamment éloignée de la phase finale du Mondial, où l’annonce pourrait se faire en compagnie de Didier Deschamps afin qu’il y ait de l’harmonie pour prendre les rênes de l’équipe de France.”
Cette approche traduit la volonté de la FFF de maintenir un environnement serein pour les joueurs et le staff, tout en préparant l’après-Deschamps avec méthode. La question de Zinedine Zidane reste donc ouverte, mais Philippe Diallo veut que toutes les conditions soient réunies avant d’officialiser le choix.
Une annonce attendue avant le Mondial 2026
Selon le calendrier évoqué par la FFF, l’annonce officielle de la succession pourrait intervenir avant le début de la Coupe du monde, idéalement entre mars et avril 2026. Philippe Diallo précise dans les propos rapportés pae Foot Mercato : “Une option, c’est la fin du premier trimestre 2026, autour de mars-avril, pour être suffisamment loin de la phase finale. Je ne veux pas qu’il y ait une perturbation quelconque.”
Cette communication s’inscrit dans un plan clair de transition et permettra à Didier Deschamps de conclure son parcours dans des conditions sereines. Pour rappel, l’équipe de France disputera deux matches amicaux lors de la prochaine fenêtre internationale, du 23 au 31 mars 2026, avant de s’envoler pour le Mondial du 11 juin au 19 juillet. La FFF entend ainsi conjuguer préparation sportive et anticipation stratégique pour assurer une passation de pouvoir harmonieuse.