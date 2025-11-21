Equipe de France, la FFF sort du silence pour la succession de Didier Deschamps

Didier Deschamps, aux commandes de l’équipe de France depuis quatorze ans, vivra ses dernières minutes sur le banc tricolore lors du Mondial 2026. Après avoir atteint un quart de finale en 2014, remporté la Coupe du monde en 2018 et perdu la finale face à l’Argentine en 2022, son mandat s’achève sur un bilan impressionnant. La Fédération Française de Football entend gérer cette transition avec prudence et respect pour le travail accompli. Philippe Diallo a rappelé : “Ce n’est pas du tout un faux suspense. C’est simplement un respect par rapport à l’équipe en place, Didier et son staff sont là depuis maintenant quatorze ans. Je ne veux pas introduire d’éléments qui pourraient perturber la préparation de l’équipe de France.”

Le président de la FFF a également évoqué Zinedine Zidane, régulièrement pressenti pour prendre la relève : “J’ai beaucoup de respect pour Zinedine Zidane pour ce qu’il a apporté au football français, mais aussi pour ce qu’il a démontré en tant qu’entraîneur.” Tout en soulignant l’admiration de la Fédération pour le parcours de l’ancien champion du monde 1998, Philippe Diallo insiste sur le fait qu’aucune décision n’a encore été arrêtée.