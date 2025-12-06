Coupe du monde 2026 : la FFF fixe l’objectif principal des Bleus à Deschamps

À la sortie du tirage, Philippe Diallo s’est exprimé en zone mixte. Sa première réaction s’est voulue directe. « On fixe toujours l'objectif d'être dans le dernier carré. Le plateau est très relevé. C'est un objectif très ambitieux », a lancé le président de la FFF. Le message est clair. Pas question d’avancer masqué. La demi-finale sert de cap minimum à Didier Deschamps et à son staff.

Le président de la FFF a ensuite détaillé son analyse du groupe attribué à la France. « On a un des groupes les plus relevés de l'ensemble du tirage. Le Sénégal est un des meilleures équipes africaines. La Norvège est un outsider avec des joueurs de très grands talents. On ne connaît pas encore la 4e équipe, mais ce sera un groupe difficile à jouer. C'était un des groupes qu'on avait repéré avant le tirage. Ce groupe I qui se joue à Boston, Philadelphie, New York et peut-être Toronto est l'un des plus resserrés en termes de distances. C'est intéressant pour l'équipe, pour les fans. C'est une zone où il fera très chaud cet été. Les organismes vont être mis à rude épreuve ».

Des mots lourds de sens. Le défi sera sportif, logistique et physique. Tout à la fois.