De la gloire annoncée au chaos : L'implosion du Real Madrid expliquée en 6 points clés (et ça fait mal)

L'équipe d'Ancelotti détrônée en Liga : les nombreuses erreurs passées du Real Madrid se sont payées cher en 2024-25.

C'est désormais officiel : le Real Madrid n'est plus le champion d'Espagne. Sa couronne en Liga est en route pour Barcelone, après que les Catalans ont scellé le titre jeudi dernier en s'imposant face à l'Espanyol. Mais non seulement les Madrilènes ont été détrônés sur la scène nationale, mais ils vont aussi, de manière officielle, terminer cette saison 2024-2025 sans le moindre trophée majeur à leur actif. Les victoires en Supercoupe de l'UEFA et en Coupe Intercontinentale FIFA ont pu être appréciées sur le moment, et la Coupe du Monde des Clubs reste une possibilité cet été, mais les compétitions que le Real Madrid convoitait réellement lui ont toutes échappé cette saison.

Il y a douze mois à peine, un tel scénario aurait été tout simplement impensable. Après que Carlo Ancelotti eut guidé un effectif déjà sur-talentueux à un doublé historique Liga-Ligue des Champions lors de la saison 2023-2024, les Blancos avaient ajouté la superstar Kylian Mbappé à leur constellation, un transfert censé inaugurer une nouvelle ère de domination sans partage à Madrid et en Europe. Ajoutez à cela l'arrivée du prodige brésilien Endrick, et il était alors bien difficile d'imaginer une seule équipe qui, sur le papier du moins, pourrait réellement contester la suprématie de l'armada assemblée par Florentino Perez au Santiago Bernabeu.

Mais le football, heureusement, ne se gagne pas uniquement sur le papier. Et le Real Madrid a lutté, peiné, dès le début de cette saison. L'équipe a bien montré quelques aperçus, quelques éclairs de son immense potentiel en Liga comme en Ligue des Champions, mais au final, elle a été complètement surclassée et a failli lorsque les enjeux sont devenus vraiment importants, dans les moments cruciaux. Ainsi, si le talent individuel des joueurs madrilènes ne peut être remis en question, il est très vite apparu au fil des mois que cette équipe était profondément imparfaite, déséquilibrée et collectivement défaillante. Une situation qui a mené à une campagne globalement décevante et à oublier pour le club de la capitale espagnole, une saison pour laquelle Carlo Ancelotti paie aujourd'hui de son poste.

L'article continue ci-dessous

Alors, à qui la faute ? Et surtout, comment Xabi Alonso (le successeur pressenti sur le banc) pourra-t-il résoudre les nombreux problèmes qui ont miné et paralysé le Real Madrid au cours des neuf derniers mois ? GOAL se penche sur les raisons de ce naufrage et analyse en détail où tout a déraillé pour les Merengue...