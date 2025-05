Raphinha et Yamal, les ailes du bonheur : les notes du Barça après le Clasico

Grâce à un duo Raphinha-Yamal intenable, le Barça renverse le Real et fonce vers le titre. Voici les notes des blaugrana après ce Clasico.

C’était le Clasico de tous les extrêmes, et le Barça l’a remporté avec panache. Menés 2-0 après dix minutes, les hommes d’Hansi Flick ont su trouver les ressources mentales et techniques pour renverser un Real Madrid pourtant euphorique. Une victoire 4-3 acquise à la faveur d’un quart d’heure de folie avant la pause, où Raphinha et Lamine Yamal ont offert un récital sur les ailes.

L’ancien joueur de Rennes a inscrit un doublé et aurait même pu en marquer davantage, tandis que le prodige espagnol a fait parler son talent pur, avec un but splendide et une passe décisive. Le tout face à un adversaire qui n’avait plus perdu en championnat depuis des mois. Eric Garcia, buteur opportuniste, Pedri, De Jong et Dani Olmo ont également tenu leur rang au cœur du jeu.

Derrière, si Szczesny et la charnière ont peiné en début de match, les entrées de Christensen et Fort ont stabilisé l’ensemble. Avec ce succès, le Barça s’envole en tête de la Liga, avec sept points d’avance à trois journées de la fin. Un triomphe majuscule dans une saison longtemps chaotique.

L'article continue ci-dessous

Les notes des joueurs du FC Barcelone

Wojciech Szczesny (4) :

Pris de vitesse dès les premières minutes, le Polonais fauche Mbappé et concède un penalty évitable. Abandonné sur les deux autres buts du Real, il n’a jamais dégagé de sérénité. Le Barça devra sûrement réfléchir à du sang neuf dans les cages.

Eric Garcia (7) :

Sérieux dans les duels, il a su se reprendre après une entame compliquée face à Vinicius. Buteur sur corner, il a lancé la révolte catalane avec une tête puissante. Sa montée en puissance depuis plusieurs semaines se confirme.

Pau Cubarsí (4) :

Malheureux sur l’ouverture du score, il touche deux fois le ballon dans l’action qui amène le penalty. Battu dans son dos sur le second but, il sort blessé avant l’heure de jeu. Une soirée difficile pour le jeune défenseur.

Iñigo Martínez (5) :

Mbappé lui a fait vivre un calvaire sur les longues balles. Pris dans la profondeur et souvent mal placé, il a tout de même tenté de relancer proprement. Trop juste à ce niveau d’intensité.

Gerard Martin (7) :

Sobre mais très appliqué. Face à un Güler discret, il a verrouillé son couloir et bien épaulé les relances. Dans un match où l’intensité défensive a souvent fait défaut, il a tenu la baraque.

Frenkie de Jong (7) :

Il a haussé le ton après vingt minutes difficiles. Solide dans les duels, toujours juste dans ses transmissions, il a été un point d’équilibre essentiel pour faire sauter le verrou madrilène au milieu.

Pedri (7) :

Lui aussi a souffert dans le premier quart d’heure, mais a ensuite livré une prestation complète, avec des courses intelligentes, un pressing constant et un rôle clé dans la gestion du tempo. Une prestation de patron discret.

Dani Olmo (8) :

Très disponible entre les lignes, il a fluidifié les mouvements offensifs. Vision, disponibilité, conservation, il a été le métronome de la révolte. À l’origine de nombreuses séquences dangereuses.

Getty Images Sport

Lamine Yamal (9) :

Une merveille. Après un début discret, il a égalisé d’un bijou enroulé, avant d’enchaîner les différences balle au pied. Sa technique, sa vista et sa connexion avec Raphinha ont fait exploser la défense merengue. Phénoménal.

Ferran Torres (8) :

Très juste dos au but, il a parfaitement fait jouer ses partenaires. Passeur décisif sur le second but de Raphinha, il a pesé sans marquer. Un rôle de point d’ancrage qu’il a assumé avec maturité.

Raphinha (9) :

Deux buts, une passe décisive, une intensité folle. L’ailier brésilien a été le cauchemar de Lucas Vazquez, qu’il a pressé jusqu’à l’erreur. Son volume et son efficacité ont fait la différence. Un match référence.

Remplaçants

Andreas Christensen (7) :

Entré pour remplacer Cubarsí, il a rassuré sa défense. Un sauvetage express sur une action chaude et des relances propres. Une entrée décisive.

Alejandro Baldé (5) :

Revenu de blessure, il est apparu en manque de rythme. Des courses timides et peu d’impact. Il faudra du temps pour retrouver son niveau.

Fermín López (7) :

Un but splendide refusé pour une main litigieuse, mais beaucoup de percussion et de fraîcheur dans son entrée. Il a failli offrir le but du 5-3 dans le temps additionnel.

Héctor Fort (6) :

Utilisé pour verrouiller en fin de match, il a tenu son rang sans faire de bruit. Concentré et discipliné.

Gavi (non noté) : Trop peu de temps pour être évalué.