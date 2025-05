Le Barça sacré champion d'Espagne !

Espanyol Barcelone vs FC Barcelone

Après le derby catalan remporté face à l'Espanyol, le Barça a été sacré champion d'Espagne ce jeudi soir.

Le derby catalan a sacré le Barça. Une semaine après le Clasico remporté de haute lutte face au Real Madrid, le Barça devait l'emporter face à son voisin de l'Espanyol pour remporter la Liga. Comptant, au coup d'envoi du match de ce soir, 4 points d'avance sur le Real Madrid, qui a maintenu ses (très) minces espoirs de titre ce mercredi en s'imposant à la dernière seconde contre Majorque (2-1), le Barça disposait de trois matches pour gagner deux points.

Et les hommes d'Hansi Flick ont réussi à s'imposer dans le derby catalan dès ce jeudi soir, même si tout n'a pas été simple. La première période a été disputée, l'Espanyol s'offrant même quelques franches opportunités. Mais les Pericos allaient regretter les deux occasions manquées par Urko Gonzalez puis Puado dans le premier acte.

En début de seconde période, Lamine Yamal libère enfin le Barça. Servi par Olmo dans le couloir droit, il repique immédiatement dans l'axe et enchaîne d'un sublime enroulé du gauche à l'extérieur de la surface de réparation. Le ballon vient nettoyer la lucarne gauche de Joan Garcia. Fermin Lopez allait ajouter un second but pour le Barça en toute fin de match.

Après la récente élimination en demi-finales de Ligue des champions contre l'Inter Milan, les Barcelonais retrouvent enfin le sourire ce jeudi soir.

Déjà couronné en Supercoupe d'Espagne et en Coupe du Roi, le FC Barcelone ajoute donc un troisième trophée à son armoire. Un triplé national qui vient couronner une excellente saison pour les hommes d'Hansi Flick.