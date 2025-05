Vinicius, la dernière trahison

La superstar du Real Madrid, Vinicius Junior, a fait l'objet d'intenses spéculations concernant son avenir pendant une grande partie de l'année.

Ces derniers mois, la question semblait résolue. Cependant, son entourage a laissé entendre que ce n'était pas le cas.

L'Arabie saoudite a courtisé Vinicius l'été dernier, la superpuissance du Moyen-Orient ayant manifesté son intérêt. Un contrat d'un milliard d'euros, réparti sur cinq ans, a ensuite été évoqué, tout comme des rumeurs d'une offre de 300 à 400 millions d'euros pour les Merengues. Le Brésilien aurait également rencontré des responsables saoudiens pour discuter d'un accord.

Cependant, des doutes sur la durée du contrat semblaient inciter Vinicius à signer un nouveau contrat avec le Real Madrid, et des rumeurs d'un accord se dessinaient. Cependant, l'entourage de Vinicius a affirmé que ce n'était pas le cas.

Le Real Madrid et Vinicius se rapprochent, mais pas encore finalisés

Selon Marca, des sources proches du club indiquent que Vinicius et le Real Madrid ont considérablement progressé concernant un nouveau contrat. Selon certaines sources, la demande initiale de Vinicius était de 30 millions d'euros par saison, et les Merengues ne souhaitent pas lui verser plus de 20 millions d'euros par an, soit une augmentation de 3 millions d'euros par rapport à son contrat actuel.

Malgré les sommes faramineuses supposées proposées pour Vinicius, le même média affirme qu'aucune offre officielle n'a été présentée. Bien que des discussions aient eu lieu, l'entourage du joueur recherche une offre officielle afin d'avoir un argument de négociation.

La baisse de forme de Vinicius, pourtant symptomatique de la plupart des joueurs du Real Madrid actuellement, n'arrange rien à cela. Une performance décevante lors du Clasico a couronné une saison où le joueur le plus décisif des Merengues a été, et de loin, Kylian Mbappé.