Six buts en 2025 : que devient le Vinicius Jr que l’Europe redoutait ?

Le Brésilien n'a pas été aussi décisif récemment qu'au cours des dernières années, et Los Blancos en souffrent.

« J'en ferai dix fois plus s’il le faut. Ils ne sont pas prêts. » Voilà ce qu’écrivait Vinicius Jr sur Twitter après l’épisode rocambolesque du Ballon d’Or remporté par Rodri en octobre. Une décision qui n’a pas plu au Real Madrid, au point de boycotter la cérémonie de Paris. Fallait-il couronner Vinicius ? Peut-être. La bataille était serrée. Mais quelle que soit la position qu’on adopte dans ce débat, la réaction madrilène n’a pas fait bonne impression.

Et si le Brésilien semblait animé par un esprit de revanche, les mois suivants n’ont pas donné lieu à la tournée annoncée. Vinicius est en difficulté cette saison – du moins au regard de ses standards habituels. Ses 11 buts et 7 passes en Liga ne font pas de lui un sérieux prétendant au Ballon d’Or. Et même si ses 10 contributions en Ligue des champions sauvent les apparences, on est loin du « 10x » promis.

Le plus inquiétant, c’est ce qu’il produit depuis le début de l’année 2025 : seulement six buts et cinq passes décisives toutes compétitions confondues. Il n’a pas échoué dans sa quête de revanche ; elle n’a simplement jamais vraiment démarré. Le vrai Vinicius se fait attendre. Et son réveil – ou non – pourrait bien décider de la saison du Real.