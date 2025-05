Le Barça champion d'Espagne ! Comment Flick, Yamal et cie ont renversé le Real Madrid pour reconquérir le trône

Les Catalans ont surmonté un été et une saison d'incertitudes hors-terrain pour reconquérir leur couronne avec style.

On a appris en avril dernier que l'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, était à l'origine d'un petit réaménagement, discret mais significatif, au centre d'entraînement du club. Les murs du vestiaire de l'équipe première sont désormais ornés de citations motivantes provenant de diverses icônes du monde du sport, parmi lesquelles une figure de la trempe de Michael Jordan.

Cette nouvelle n'a guère surpris ceux qui connaissent l'attention méticuleuse, quasi obsessionnelle, que Hansi Flick porte aux moindres détails. L'inclusion de citations de Michael Jordan semblait également particulièrement pertinente, tant la légende du basket américain personnifie d'une certaine manière la philosophie footballistique prônée par l'entraîneur allemand : une approche audacieuse, sans peur de l'échec. Jordan, en effet, n'a jamais craint l'échec ; bien au contraire, il l'a toujours considéré et embrassé comme un puissant outil d'apprentissage et de progression.

C'est d'ailleurs ce même Michael Jordan qui a un jour déclaré : « Le talent individuel fait gagner des matchs, mais ce sont le travail d'équipe et l'intelligence collective qui font gagner des championnats. » Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la course au titre en championnat d'Espagne cette saison a prouvé avec un éclat tout particulier la justesse et la pertinence de cette citation...