Le vrai problème du Real Madrid : l’absence d’un successeur à Toni Kroos freine le potentiel de l’équipe

Le Real Madrid souffre sans Kroos. Pourquoi aucun de ses milieux actuels ne parvient à remplacer l'Allemand, pivot irremplaçable du jeu madrilène ?

« Apparemment, personne n’était content. » Voilà ce qu’a déclaré Toni Kroos lors d’une interview accordée à The Athletic en octobre 2024. L’Allemand revenait sur sa décision surprise de prendre sa retraite à la fin de la saison précédente. Un choix qui a laissé un vide immense au Real Madrid.

Au moment de l’annonce, le 21 mai, Kroos était au sommet de son art. À 34 ans, il était le moteur du milieu de terrain madrilène. Si Jude Bellingham et Vinícius Jr empilaient les buts, Kroos, lui, dictait le rythme. Le Real était prêt à lui offrir une prolongation, mais l’Allemand avait déjà pris sa décision : il voulait partir en étant au firmament, avant que le football ne le quitte.

Six mois plus tard, Madrid doit regretter de ne pas avoir réussi à le faire changer d’avis. Les Merengue, champions d’Europe en titre, devraient dominer La Liga et la nouvelle Ligue des champions. Mais l’équipe peine à atteindre son potentiel. Les raisons sont multiples : Kylian Mbappé peine à trouver sa place, les blessures de Vinícius et Rodrygo ont affaibli l’attaque, et la défense est en souffrance. Cependant, le manque d’un équivalent à Kroos reste le véritable problème.