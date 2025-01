Trent Alexander-Arnold n'est pas la solution pour le Real Madrid ! Ancelotti doit recruter un vrai défenseur central sous peine de nouvelles humiliations

Real Madrid vs FC Barcelone

C. Ancelotti

Le Real Madrid veut Trent Alexander-Arnold, mais est-ce la solution ? Les Merengues doivent d'abord réparer une défense centrale en grande difficulté.

Lors du très animé match entre Liverpool et Manchester United (2-2) la semaine dernière, il était difficile de ne pas se demander si le Real Madrid était encore certain de vouloir recruter Trent Alexander-Arnold. Le latéral anglais a été malmené par Diogo Dalot à Anfield. Cependant, en regardant la Supercoupe d’Espagne où Madrid s’est fait écraser 5-2 par le FC Barcelone, on pouvait se demander si l'Anglais se pose lui-même la question si rejoindre une équipe en plein chaos défensif est une bonne idée.

Le Real Madrid rêverait d’accueillir l’international anglais avant la fermeture du mercato hivernal. Quoi qu’il arrive, toute alternative serait meilleure que Lucas Vazquez, qui s’est fait détruire par l’attaque catalane. Pourtant, Alexander-Arnold n’est pas la réponse miracle aux nombreux problèmes structurels d’un Real Madrid qui peine à trouver des solutions sous Carlo Ancelotti.