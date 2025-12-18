Mercredi soir, le Paris Saint-Germain n’a pas seulement gagné une finale. Il a changé de dimension. Face à Flamengo, au terme d’un match accroché conclu aux tirs au but (1-1, 2 tab 1), le club parisien a soulevé la première Coupe intercontinentale de son histoire. Un succès lourd de sens, sur le plan sportif comme symbolique.
Coupe intercontinentale : le Real Madrid envoie un message, le PSG répond cash
- AFP
Un sixième trophée qui marque l’année parisienne
Cette victoire face au géant brésilien permet au PSG d’ajouter une nouvelle ligne à un palmarès déjà bien rempli en 2025. Les Rouge et Bleu atteignent ainsi la barre des six titres sur l’année civile. Une performance rare, qui confirme l’emprise du club sur la scène nationale et internationale.
Sur le terrain, la rencontre s’est jouée dans la tension. Flamengo a résisté. Paris a tenu. Puis Matvey Safonov a fait la différence lors de la séance décisive, un point qui a beaucoup fait réagir après le coup de sifflet final, notamment du côté du staff brésilien. Faut-il souligner que le PSG devient ainsi le premier club français à remporter ce titre, Marseille ayant été privé en 1993 en raison de l’affaire VA-OM.
- IMAGO / NurPhoto
Le message inattendu du Real Madrid
Mais la surprise est venue d’ailleurs. Quelques minutes après le sacre parisien, le Real Madrid a pris la parole. Un geste remarqué, tant les relations entre les deux clubs restent fraîches depuis plusieurs dossiers sensibles, dont un certain Kylian Mbappé, qui a récemment remporté une bataille judiciaire contre le club champion d’Europe.
« Félicitations au PSG, à son président Nasser Al-Khelaïfi, à son entraîneur Luis Enrique, à ses joueurs et à tous ses supporters pour le titre bien mérité en Coupe intercontinentale », a écrit le Real Madrid.
Un message sobre. Élégant. Et lourd de sens, venant d’un club quinze fois vainqueur de la Ligue des champions.
- AFP
La réponse immédiate du PSG
Paris n’a pas laissé passer l’occasion. Sur ses réseaux sociaux, le club de la capitale a répondu sans détour, avec un message tout aussi bref. « Merci Real Madrid », a écrit le PSG en réponse au message de la Maison Blanche.
Deux mots. Suffisants. Une poignée de main virtuelle entre deux géants, au lendemain d’une soirée historique pour le PSG.