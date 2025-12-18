Coupe intercontinentale : le Real Madrid envoie un message, le PSG répond cash

Mais la surprise est venue d’ailleurs. Quelques minutes après le sacre parisien, le Real Madrid a pris la parole. Un geste remarqué, tant les relations entre les deux clubs restent fraîches depuis plusieurs dossiers sensibles, dont un certain Kylian Mbappé, qui a récemment remporté une bataille judiciaire contre le club champion d’Europe.

« Félicitations au PSG, à son président Nasser Al-Khelaïfi, à son entraîneur Luis Enrique, à ses joueurs et à tous ses supporters pour le titre bien mérité en Coupe intercontinentale », a écrit le Real Madrid.

Un message sobre. Élégant. Et lourd de sens, venant d’un club quinze fois vainqueur de la Ligue des champions.