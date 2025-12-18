FBL-FIFA-QAT-PSG-FLAMENGOAFP
Patrick Tchanhoun

Coupe intercontinentale : le Real Madrid envoie un message, le PSG répond cash

Une finale gagnée, un trophée inédit, puis un message venu d’Espagne. À Doha, Paris a surpris bien au-delà du terrain.

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain n’a pas seulement gagné une finale. Il a changé de dimension. Face à Flamengo, au terme d’un match accroché conclu aux tirs au but (1-1, 2 tab 1), le club parisien a soulevé la première Coupe intercontinentale de son histoire. Un succès lourd de sens, sur le plan sportif comme symbolique.

