Litige Mbappé-PSG : victoire pour l’attaquant du Real, Paris condamné à verser une fortune

Comme attendu ce mardi, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu une décision scrutée bien au-delà des frontières hexagonales. Opposé à son ancien club, Kylian Mbappé a obtenu gain de cause. Le PSG a été condamné à lui verser 61 millions d’euros, correspondant à des salaires impayés et à des bonus non versés.

Ce jugement intervient un mois après une audience électrique, marquée par l’ampleur inédite des sommes réclamées. D’un côté, l’attaquant du Real Madrid et de l’équipe de France sollicitait 263 millions d’euros. De l’autre, le club parisien réclamait 440 millions d’euros à titre de demandes reconventionnelles. Finalement, le CPH de Paris a tranché en faveur du joueur et débouté le PSG de l’ensemble de ses requêtes.