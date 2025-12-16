Après des mois d’attente, de tensions et de passes d’armes judiciaires, l’un des dossiers les plus sensibles du football français a livré son épilogue. Et la décision des prud’hommes frappe fort.
Litige Mbappé-PSG : victoire pour l’attaquant du Real, Paris condamné à verser une fortune
- AFP
Un jugement très attendu au cœur d’un conflit record
Comme attendu ce mardi, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu une décision scrutée bien au-delà des frontières hexagonales. Opposé à son ancien club, Kylian Mbappé a obtenu gain de cause. Le PSG a été condamné à lui verser 61 millions d’euros, correspondant à des salaires impayés et à des bonus non versés.
Ce jugement intervient un mois après une audience électrique, marquée par l’ampleur inédite des sommes réclamées. D’un côté, l’attaquant du Real Madrid et de l’équipe de France sollicitait 263 millions d’euros. De l’autre, le club parisien réclamait 440 millions d’euros à titre de demandes reconventionnelles. Finalement, le CPH de Paris a tranché en faveur du joueur et débouté le PSG de l’ensemble de ses requêtes.
- IMAGO / Just Pictures
Une exécution immédiate exigée
À la sortie du conseil, les avocates de Kylian Mbappé, Me Frédérique Cassereau et Me Delphine Verheyden, n’ont pas caché leur satisfaction devant les médias :
« Le club indiquait qu'il ne voulait pas payer car il attendait une décision du conseil des prud'hommes. Elle est là. De plus, le conseil a ordonné l'exécution provisoire, ce qui signifie que le PSG doit payer dès à présent. Le football n'est pas une zone de non-droit. J'espère que le PSG pourra s'exécuter spontanément, sans avoir à passer par voie d'huissier, ce serait élégant. »
Un point clé accompagne ce jugement. L’exécution provisoire impose au club parisien de régler la somme immédiatement, même en cas de procédure ultérieure.
- (C)Getty Images
Les avocats de Mbappé rappellent les principes
Dans un communiqué transmis peu après, les conseils du joueur ont insisté sur la portée symbolique de cette décision :
« Ce jugement confirme que les engagements pris doivent être respectés. Il rétablit une vérité simple : même dans l'industrie du football professionnel, le droit du travail s'impose à tous, ont réagi les conseils de Kylian Mbappé dans un communiqué. M. Mbappé a quant à lui scrupuleusement respecté ses obligations sportives et contractuelles pendant sept ans et jusqu'au dernier jour. Il a tout tenté pour éviter un contentieux, allant jusqu'à retirer une plainte pour harcèlement dans un souci d'apaisement. Au total, cela fait plus de dix-huit mois qu'il demandait le paiement de ses salaires et primes. »
- AFP
Le PSG face à un choix décisif
Le club de la capitale doit désormais réagir. Une communication officielle est attendue dans la journée. À ce stade, aucune décision ferme sur un éventuel appel n’a encore été annoncée.
Ce verdict marque en tout cas un tournant majeur dans la relation, déjà rompue, entre le PSG et son ancien numéro 7.