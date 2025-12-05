World Cup 2026 DrawGetty/Goal
Bour Han Amoussa

Les 12 groupes de la Coupe du Monde 2026 connus

Le tirage au sort du Mondial 2026 a révélé, vendredi, les différentes poules qui animeront la compétition internationale à l’été 2026.

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026, qui s’est tenu ce vendredi à Washington aux États-Unis, a déjà dévoilé un tableau riche en surprises et en confrontations attendues. Avec un format inédit réunissant 48 équipes réparties en 12 groupes, ce Mondial marque une nouvelle étape dans l’histoire de la compétition. Plusieurs affiches alléchantes se dégagent d’ores et déjà, promettant un premier tour particulièrement relevé. Entre chocs inattendus, équilibres fragiles et perspectives de parcours surprenants, ce tirage vient officiellement lancer un Mondial qui s’annonce dense, spectaculaire et riche en rebondissements.

  FIFA World Cup 2026 Official Draw

    Dee gros chocs au programme pour le Mondial 2026

    Le monde entier aura les yeux rivés sur l’Amérique du Nord dès l’été 2026. Pour cette Coupe du monde qui aura lieu aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, plusieurs chocs sont d’ores et déjà prévus pour la phase de groupe. L’un d’eux concerne la France qui s’est retrouvée dans la poule I aux côtés du Sénégal et de la Norvège. Mais les Bleus devront attendre mars 2026 pour connaitre leur quatrième adversaire qui sera le vainqueur du barrage entre l’Irak, la Bolivie et le Suriname. D’autres affiches alléchantes seront à suivre à l’image d’un Brésil - Maroc dans le groupe C, Espagne - Uruguay dans le groupe H ou encore un intéressant Portugal - Colombie dans la poule K.

  FBL-WC-2026-PLAYOFF-DRAW

    Le tirage complet de la Coupe du Monde 2026

    • Groupe A

    Mexique

    Corée du Sud

    Afrique du Sud

    Danemark, Macédoine du Nord, République tchèque ou Irlande

    • Groupe B

    Canada

    Suisse

    Qatar

    Italie, Irlande du Nord, pays de Galles ou Bosnie

    • Groupe C

    Brésil

    Maroc

    Écosse

    Haïti

    • Groupe D

    États-Unis

    Australie

    Paraguay

    Turquie, Roumanie, Slovaquie ou Kosovo

    • Groupe E

    Allemagne

    Équateur

    Côte d'Ivoire

    Curaçao

    • Groupe F

    Pays-Bas

    Japon

    Tunisie

    Ukraine, Suède, Pologne ou Albanie

    • Groupe G

    Belgique

    Iran

    Égypte

    Nouvelle-Zélande

    • Groupe H

    Espagne

    Uruguay

    Arabie saoudite

    Cap Vert

    • Groupe I

    France

    Sénégal

    Norvège

    Irak, Bolivie ou Suriname

    • Groupe J

    Argentine

    Autriche

    Algérie

    Jordanie

    • Groupe K

    Portugal

    Colombie

    Ouzbékistan

    RD Congo, Nouvelle-Calédonie ou Jamaïque

    • Groupe L

    Angleterre

    Croatie

    Panama

    Ghana