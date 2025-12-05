Les 12 groupes de la Coupe du Monde 2026 connus

Le monde entier aura les yeux rivés sur l’Amérique du Nord dès l’été 2026. Pour cette Coupe du monde qui aura lieu aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, plusieurs chocs sont d’ores et déjà prévus pour la phase de groupe. L’un d’eux concerne la France qui s’est retrouvée dans la poule I aux côtés du Sénégal et de la Norvège. Mais les Bleus devront attendre mars 2026 pour connaitre leur quatrième adversaire qui sera le vainqueur du barrage entre l’Irak, la Bolivie et le Suriname. D’autres affiches alléchantes seront à suivre à l’image d’un Brésil - Maroc dans le groupe C, Espagne - Uruguay dans le groupe H ou encore un intéressant Portugal - Colombie dans la poule K.