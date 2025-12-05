Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026, qui s’est tenu ce vendredi à Washington aux États-Unis, a déjà dévoilé un tableau riche en surprises et en confrontations attendues. Avec un format inédit réunissant 48 équipes réparties en 12 groupes, ce Mondial marque une nouvelle étape dans l’histoire de la compétition. Plusieurs affiches alléchantes se dégagent d’ores et déjà, promettant un premier tour particulièrement relevé. Entre chocs inattendus, équilibres fragiles et perspectives de parcours surprenants, ce tirage vient officiellement lancer un Mondial qui s’annonce dense, spectaculaire et riche en rebondissements.
Les 12 groupes de la Coupe du Monde 2026 connus
- Getty Images Sport
Dee gros chocs au programme pour le Mondial 2026
Le monde entier aura les yeux rivés sur l’Amérique du Nord dès l’été 2026. Pour cette Coupe du monde qui aura lieu aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, plusieurs chocs sont d’ores et déjà prévus pour la phase de groupe. L’un d’eux concerne la France qui s’est retrouvée dans la poule I aux côtés du Sénégal et de la Norvège. Mais les Bleus devront attendre mars 2026 pour connaitre leur quatrième adversaire qui sera le vainqueur du barrage entre l’Irak, la Bolivie et le Suriname. D’autres affiches alléchantes seront à suivre à l’image d’un Brésil - Maroc dans le groupe C, Espagne - Uruguay dans le groupe H ou encore un intéressant Portugal - Colombie dans la poule K.
- AFP
Le tirage complet de la Coupe du Monde 2026
- Groupe A
Mexique
Corée du Sud
Afrique du Sud
Danemark, Macédoine du Nord, République tchèque ou Irlande
- Groupe B
Canada
Suisse
Qatar
Italie, Irlande du Nord, pays de Galles ou Bosnie
- Groupe C
Brésil
Maroc
Écosse
Haïti
- Groupe D
États-Unis
Australie
Paraguay
Turquie, Roumanie, Slovaquie ou Kosovo
- Groupe E
Allemagne
Équateur
Côte d'Ivoire
Curaçao
- Groupe F
Pays-Bas
Japon
Tunisie
Ukraine, Suède, Pologne ou Albanie
- Groupe G
Belgique
Iran
Égypte
Nouvelle-Zélande
- Groupe H
Espagne
Uruguay
Arabie saoudite
Cap Vert
- Groupe I
France
Sénégal
Norvège
Irak, Bolivie ou Suriname
- Groupe J
Argentine
Autriche
Algérie
Jordanie
- Groupe K
Portugal
Colombie
Ouzbékistan
RD Congo, Nouvelle-Calédonie ou Jamaïque
- Groupe L
Angleterre
Croatie
Panama
Ghana