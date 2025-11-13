La France s'offre l'Ukraine et se qualifie pour la Coupe du monde 2026

L'équipe de France affrontait l'Ukraine ce jeudi (20h45) au Parc des Princes. Dans un match chargé en émotions, 10 ans après les attentats de Paris, les Bleus avaient l'occasion d'assurer leur ticket pour la Coupe du monde 2026 en cas de victoire.

Les Bleus à un pas de l'Amérique

Il fallait donc une victoire aux Bleus, mais au repos, le constat n'était pas encore très réjouissant. La France monopolisait bien le cuir (75% de possession) et les se sont même offert quelques occasions, grâce à Kylian Mbappé et Bradley Barcola, qui a trouvé le poteau, mais ils se sont surtout heurtés à un bloc bas parfaitement bien regroupé. Devant, l'Ukraine n'a rien pu montrer et n'a même pas frappé. Les visiteurs allaient d'ailleurs finir par céder.

Ainsi, peu après le repos, Michael Olise finit au sol, dans la surface de réparation, au contact avec Taras Mykhavko. L'arbitre désigne le point de penalty en faveur de la France et Kylian Mbappé s'avance. L'avant-centre merengue attend qu'Anatoliy Trubin choisisse son côté, le gauche, pour le tromper d'une panenka magistrale.

En confiance, les Bleus déroulent. Le plus dur est fait et c'est Olise qui permet aux locaux de prendre le large à un quart d'heure du terme suite à un service signé Kanté. Mbappé s'offira un doublé après vérification de la VAR pour parfaire la soirée des Bleus, qui verront Ekitike s'offrir le but du 4-0 en fin de match. Les joueurs de Didier Deschamps compostent donc leur billet pour le Mondial 2026 avec la manière après une belle soirée.