Groupe de la mort confirmé : la réaction sans concession de Didier Deschamps

Le verdict est tombé à Washington ce vendredi, et il n'est pas tendre pour les Bleus. L'équipe de France a hérité du Groupe I pour la Coupe du Monde 2026, avec au menu des retrouvailles chargées d'histoire face au Sénégal et un choc explosif contre la Norvège d'Erling Haaland (en attendant le dernier qualifié issu des barrages). Si la logistique est favorable (matchs sur la Côte Est), le défi sportif est immense. Et Didier Deschamps ne s'y est pas trompé. En zone mixte, le sélectionneur a immédiatement posé le diagnostic : "Évidemment que ce groupe I fait partie des plus difficiles, si ce n'est le plus difficile."