Mondial 2026 : Haaland et Mané d'entrée, la France n'a pas été gâtée

Le soulagement logistique masque mal le défi sportif. En héritant du Groupe I, basé sur la Côte Est des États-Unis, Didier Deschamps a obtenu ce qu'il voulait : des températures clémentes et un décalage horaire digeste pour les organismes. Mais le sourire du sélectionneur a dû se figer en découvrant l'identité de ses adversaires. Malgré son statut de tête de série protégée dans le chapeau 1, la France n'a pas été épargnée par le sort à Washington. Elle devra entrer dans le vif du sujet immédiatement, sans round d'observation, face à deux nations qui auraient très bien pu figurer un cran plus haut dans la hiérarchie mondiale : le Sénégal et la Norvège.