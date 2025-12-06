Le Paris Saint-Germain recevait le Stade Rennais, samedi soir, à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Un match animé entre les deux équipes qui a tourné à l’avantage des Parisiens, hyper-dominateurs face aux Bretons.
Le Parc à la fête, Paris étrille Rennes et se relance (5-0)
- AFP
Rennes bute sur Safonov, le PSG clinique
Ce choc était attendu pour être électrique au vu de la forme actuelle des deux équipes. Et cela n’a pas manqué avec les attaques d’un côté comme de l’autre dès le coup d’envoi. C’est Rennes qui lançait les hostilités avec une frappe soudaine de Frankowski qui passait au-dessus de la barre transversale (1e). Alerté, le PSG prenait le contrôle du jeu et se projetait vers l’avant. Mais les Parisiens butaient d’abord sur une défense rennaise bien en place. C’est finalement une action bretonne qui lançait sur les bons rails… le PSG. Alors que Matvey Safonov avait détourné une frappe d’Estéban Lepaul sur le poteau (29e), le ballon revenait dans les pieds de Khvicha Kvaratskhelia qui traversait le terrain, puis fixait la défense adverse, avant de fusiller Brice Samba (1-0, 29e).
Rennes essayait de répondre dans la foulée, mais Matvey Safonov était encore là pour détourner une tentative surpuissante de Valentin Rongier (33e). Le PSG, quant à lui, ne se manquait pas au moment de faire le break avec Senny Mayulu qui profitait d’un centre en retrait de Joao Neves, après un bon travail de Bradley Barcola, pour tromper Samba (2-0, 38e). Les Parisiens auraient même pu corser l’addition dans la foulée si Kang-In Lee avait trouvé le cadre sur sa tentative. Avantage PSG à la pause.
- AFP
Samba et Rennes s’inclinent devant Kvaratskhelia
Au retour des vestiaires, Paris se montrait encore plus incisif avec des menaces persistantes sur les buts de Brice Samba. Le gardien français détournait d’abord une frappe de Mayulu sur la barre (48e) avant de mettre en échec Kvaratskhelia (52e). Les Parisiens insistaient avec à nouveau Barcola qui butait aussi sur Samba (58e). Mais les hommes de Luis Enrique parvenaient enfin à retrouver la faille après une erreur de relance de… Brice Samba. Le ballon était récupéré par Barcola qui servait Mayulu, qui à son tour, offrait un caviar à Kvaratskhelia pour doucher les espoirs rennais (3-0, 67e). Les poulains d’Habib Beye étaient impuissants face à la domination francilienne et se compliquaient davantage la tache après l’expulsion de Jeremy Jacquet (74e).
Les dernières minutes étaient à sens unique avec le PSG qui avait confisqué le ballon. Les locaux se donnaient même l’occasion d’alourdir la note grâce à un bijou d’Ibrahim Mbaye qui s’offrait son premier but sous les couleurs du club de la capitale (4-0, 88e). Gonçalo Ramos donnait un peu plus de saveur au festival parisien en surprenant Samba sur une frappe à ras de terre imparable (5-0, 90e+2). C’est le coup de sifflet final de l’arbitre qui mettait fin au calvaire de Rennes et validait la victoire du PSG. Un succès qui permet au Paris Saint-Germain (2e, 33 pts) de rester au contact du RC Lens (1er, 34 pts), tombeur de Nantes (16e, 11 pts) plus tôt dans la journée (1-2). De son côté, le Stade Rennais (6e, 24 pts) marque un coup d’arrêt après quatre victoires de suite et sort du top 5 de Ligue 1.