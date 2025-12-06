Le Parc à la fête, Paris étrille Rennes et se relance (5-0)

Ce choc était attendu pour être électrique au vu de la forme actuelle des deux équipes. Et cela n’a pas manqué avec les attaques d’un côté comme de l’autre dès le coup d’envoi. C’est Rennes qui lançait les hostilités avec une frappe soudaine de Frankowski qui passait au-dessus de la barre transversale (1e). Alerté, le PSG prenait le contrôle du jeu et se projetait vers l’avant. Mais les Parisiens butaient d’abord sur une défense rennaise bien en place. C’est finalement une action bretonne qui lançait sur les bons rails… le PSG. Alors que Matvey Safonov avait détourné une frappe d’Estéban Lepaul sur le poteau (29e), le ballon revenait dans les pieds de Khvicha Kvaratskhelia qui traversait le terrain, puis fixait la défense adverse, avant de fusiller Brice Samba (1-0, 29e).

Rennes essayait de répondre dans la foulée, mais Matvey Safonov était encore là pour détourner une tentative surpuissante de Valentin Rongier (33e). Le PSG, quant à lui, ne se manquait pas au moment de faire le break avec Senny Mayulu qui profitait d’un centre en retrait de Joao Neves, après un bon travail de Bradley Barcola, pour tromper Samba (2-0, 38e). Les Parisiens auraient même pu corser l’addition dans la foulée si Kang-In Lee avait trouvé le cadre sur sa tentative. Avantage PSG à la pause.