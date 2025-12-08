Le couperet est tombé, Lucas Hernandez lourdement sanctionné par l'UEFA

Lucas Hernandez paie désormais au prix fort son dérapage face à Tottenham. Lors de la victoire parisienne (5–3) du 26 novembre, le champion du monde 2018 était entré en fin de match avant de perdre son sang-froid dans le temps additionnel. Un coup de coude au visage de Xavi Simons, totalement évitable, avait conduit à son expulsion immédiate. Cet incident avait irrité Luis Enrique, qui n’avait pas hésité à pointer publiquement l’attitude de Lucas Hernandez, rappelant qu’« il faut savoir se contrôler » dans des moments où chaque détail compte en Ligue des Champions.

Depuis cet épisode, le PSG attendait le verdict de l’UEFA concernant Lucas Hernandez, dont les conséquences sur l’équilibre défensif étaient scrutées en interne. La commission disciplinaire n’a finalement pas tremblé : le défenseur écope de trois matchs de suspension. Une sanction lourde, révélatrice de l’appréciation négative portée sur la violence du geste, et qui prive immédiatement le club parisien d’un élément d’expérience dans cette compétition.