Le Paris Saint-Germain s’apprête à retrouver la Ligue des Champions dans un contexte particulier, marqué par la lourde sanction infligée à Lucas Hernandez. Expulsé lors du choc spectaculaire contre Tottenham, le défenseur parisien vient d’apprendre la décision de l’UEFA, qui a choisi la fermeté après son geste incontrôlé sur Xavi Simons. À quelques heures d’un déplacement crucial à Bilbao, cette absence prolongée vient compliquer les plans de Luis Enrique, déjà confronté à plusieurs choix délicats. La fin de la phase de groupes s’annonce désormais plus tendue que prévu.
Le couperet est tombé, Lucas Hernandez lourdement sanctionné par l'UEFA
Lucas Hernandez suspendu trois matchs par l’UEFA
Lucas Hernandez paie désormais au prix fort son dérapage face à Tottenham. Lors de la victoire parisienne (5–3) du 26 novembre, le champion du monde 2018 était entré en fin de match avant de perdre son sang-froid dans le temps additionnel. Un coup de coude au visage de Xavi Simons, totalement évitable, avait conduit à son expulsion immédiate. Cet incident avait irrité Luis Enrique, qui n’avait pas hésité à pointer publiquement l’attitude de Lucas Hernandez, rappelant qu’« il faut savoir se contrôler » dans des moments où chaque détail compte en Ligue des Champions.
Depuis cet épisode, le PSG attendait le verdict de l’UEFA concernant Lucas Hernandez, dont les conséquences sur l’équilibre défensif étaient scrutées en interne. La commission disciplinaire n’a finalement pas tremblé : le défenseur écope de trois matchs de suspension. Une sanction lourde, révélatrice de l’appréciation négative portée sur la violence du geste, et qui prive immédiatement le club parisien d’un élément d’expérience dans cette compétition.
Une absence qui pèse sur le PSG
Concrètement, Lucas Hernandez manquera les rendez-vous face à Bilbao le 10 décembre, contre le Sporting CP le 20 janvier, puis face à Newcastle le 28 janvier. Autrement dit, il ne rejouera plus avant la suite de la compétition, au moment où les Parisiens, tenants du titre, devront verrouiller leur qualification et maintenir leur statut. L’absence de Lucas Hernandez redistribue les cartes en défense et oblige Luis Enrique à ajuster ses plans pour affronter un calendrier resserré.
Ce coup dur intervient alors que le PSG observe de près les décisions prises dans d’autres dossiers disciplinaires, notamment celui ayant concerné Luis Diaz, dont la sanction avait été réduite de trois à deux matchs après appel. Selon Foot Mercato, le club parisien pourrait étudier cette voie pour Lucas Hernandez, même si rien n’indique pour l’instant une démarche formelle. En attendant, l’équipe devra composer sans lui et espérer que ce passage forcé sur la touche ne fragilise pas davantage son organisation défensive.