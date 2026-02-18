Coup dur pour Habib Beye à l’OM : pourquoi le dossier traîne encore

À Marseille, la stabilité relève souvent du défi. Depuis le départ de Roberto De Zerbi, le nom d’Habib Beye circule avec insistance. L’ancien défenseur olympien, qui connaît la maison pour y avoir évolué entre 2003 et 2007, semblait tenir la corde.

Medhi Benatia devait finaliser l’opération en début de semaine. Le directeur du football prévoyait même une rencontre afin de conclure les discussions. Mais dimanche, coup de théâtre : Benatia annonce sa démission. Le dossier Beye se fige aussitôt.

Quelques heures plus tard, Frank McCourt publie un communiqué et confirme finalement Benatia dans ses fonctions. Cependant, la piste Beye repart. Trop tard pour éviter plusieurs jours de flottement. Dans un contexte sportif tendu, ce contretemps pèse lourd.