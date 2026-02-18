Annoncé comme le successeur naturel de Roberto De Zerbi, Habib Beye n’a toujours pas pris place sur le banc marseillais. Entre incertitudes internes et blocage juridique avec le Stade Rennais, le feuilleton se prolonge alors que le déplacement à Brest, vendredi (20h45), arrive à grands pas.
Coup dur pour Habib Beye à l’OM : pourquoi le dossier traîne encore
- AFP
Une succession freinée par les remous en interne
À Marseille, la stabilité relève souvent du défi. Depuis le départ de Roberto De Zerbi, le nom d’Habib Beye circule avec insistance. L’ancien défenseur olympien, qui connaît la maison pour y avoir évolué entre 2003 et 2007, semblait tenir la corde.
Medhi Benatia devait finaliser l’opération en début de semaine. Le directeur du football prévoyait même une rencontre afin de conclure les discussions. Mais dimanche, coup de théâtre : Benatia annonce sa démission. Le dossier Beye se fige aussitôt.
Quelques heures plus tard, Frank McCourt publie un communiqué et confirme finalement Benatia dans ses fonctions. Cependant, la piste Beye repart. Trop tard pour éviter plusieurs jours de flottement. Dans un contexte sportif tendu, ce contretemps pèse lourd.
- AFP
Un litige avec Rennes qui bloque tout
Une fois la situation interne clarifiée, l’OM relance les discussions avec Beye. Selon plusieurs sources, McCourt informe même les joueurs que l’ancien international sénégalais dirigera bientôt l’équipe. L’objectif reste clair : accrocher le podium en Ligue 1 et viser la Coupe de France.
Mais un obstacle juridique ralentit la procédure. Écarté le 9 février par le Stade Rennais, Beye règle encore les modalités de sa rupture contractuelle. Mardi, il a échangé en visioconférence avec la commission juridique de la LFP. Les positions restent éloignées. Aucun accord n’émerge.
Selon L’Equipe, pour s’engager officiellement avec l’OM, Beye doit recevoir sa lettre de licenciement. Rennes dispose d’un mois après l’entretien préalable du 12 février pour notifier la rupture. En théorie, l’échéance peut glisser jusqu’au 12 mars. Un délai long pour un club qui joue gros chaque week-end.
En interne, certains estiment qu’un simple envoi du document suffira à débloquer la situation. D’autres jugent qu’une validation formelle de la commission juridique sera nécessaire. Dans ce cas, l’officialisation pourrait attendre le début de la semaine prochaine.
- AFP
Brest approche, l’incertitude demeure
Beye accepte un contrat de dix-huit mois. Il se tient prêt. Il multiplie les déplacements entre Paris et Marseille. Pourtant, il n’a pas encore repris contact avec la Commanderie. Conséquence directe : sa présence sur le banc vendredi à Brest reste incertaine. À ce stade, rien ne garantit qu’il dirigera l’équipe pour ce rendez-vous crucial.
En attendant, Pancho Abardonado poursuit l’intérim. Après le nul frustrant contre Strasbourg (2-2), l’OM accuse déjà cinq points de retard sur la troisième place, occupée par l’OL, attendu au Vélodrome le 1er mars. Le déplacement en Bretagne prend une importance majeure.
Le symbole interpelle. En août 2024, Roberto De Zerbi lance son aventure marseillaise à Brest par un succès éclatant 5-1. Cette fois, l’OM pourrait se présenter en Bretagne sans son nouvel entraîneur.
À Marseille, le temps ne fait pas de cadeau. Le dossier Beye avance, mais chaque jour compte. Et vendredi approche vite.