Pas d’électrochoc au Vélodrome, l’OM sombre (encore) face à Strasbourg (2-2)

Quatre jours après le départ de Roberto De Zerbi, l’OM devait se racheter aux yeux de son public ce samedi. C’est d’ailleurs sous une bronca que les joueurs ont été accueillis à leur entrée sur le terrain du Vélodrome face à Strasbourg. Les supporters marseillais étaient plus enclins à déployer des banderoles envers les dirigeants que d’encourager les joueurs. Et le début du match ne présageait pas un retournement de veste puisque ce sont les Alsaciens qui allumaient la première mèche dans ce match. Sur un centre de Diego Moreira, Martial Godo envoyait une tête en direction des filets de Geronimo Rulli mais le ballon touchait finalement le poteau (6e).

Une alerte prise au sérieux par l’OM qui prenait enfin le contrôle du jeu et faisait même parler la poudre d’emblée. Sur une perte de balle strasbourgeoise, Amine Gouiri servait dans la course Mason Greenwood qui ajustait Mike Penders d’un subtil piqué (1-0, 13e). L’Olympique de Marseille semblait alors avoir pris de la confiance mais manquait d’accélérer avec un jeu toujours timide. Strasbourg reprenait ensuite le contrôle mais manquait de justesse avec Joaquin Panichelli qui ne trouvait pas le cadre (41e) et Diego Moreira qui butait sur Geronimo Rulli sur coup franc (43e). 1-0 pour Marseille à la pause.