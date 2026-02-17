Habib Beye enfin bienvenu sur le banc de l’OM ?

Depuis la lourde défaite contre le PSG (5-0, le 8 février), l’ère Roberto De Zerbi appartient au passé, l’Italien ayant démissionné. L’OM cherche son cap. Sur le banc, José « Pancho » Abardonado assure la transition. Il connaît la maison, il connaît la pression.

En septembre 2023, il avait déjà assuré deux rencontres dans un contexte similaire. Cette fois, il compte déjà un match à son actif, le nul frustrant face à Strasbourg (2-2). Malgré les remous, il affiche sa disponibilité. « S'il faut entraîner toute la semaine et faire le match de Brest (vendredi), mon staff et moi sommes prêts », a-t-il assuré.

Abardonado tient la barre. Mais en coulisses, un autre nom circule depuis plusieurs jours : celui d’Habib Beye.