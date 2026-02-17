L’OM vit des journées électriques. Entre l’intérim de « Pancho » Abardonado, la démission annoncée puis annulée de Medhi Benatia et la prise de parole musclée de Frank McCourt, le dossier du futur entraîneur a pris un virage inattendu. Habib Beye, longtemps pressenti, redevient un nom brûlant.
Habib Beye enfin bienvenu sur le banc de l’OM ?
Un banc instable depuis le départ de De Zerbi
Depuis la lourde défaite contre le PSG (5-0, le 8 février), l’ère Roberto De Zerbi appartient au passé, l’Italien ayant démissionné. L’OM cherche son cap. Sur le banc, José « Pancho » Abardonado assure la transition. Il connaît la maison, il connaît la pression.
En septembre 2023, il avait déjà assuré deux rencontres dans un contexte similaire. Cette fois, il compte déjà un match à son actif, le nul frustrant face à Strasbourg (2-2). Malgré les remous, il affiche sa disponibilité. « S'il faut entraîner toute la semaine et faire le match de Brest (vendredi), mon staff et moi sommes prêts », a-t-il assuré.
Abardonado tient la barre. Mais en coulisses, un autre nom circule depuis plusieurs jours : celui d’Habib Beye.
Habib Beye en pole… puis l’incertitude
L’ancien entraîneur de Rennes apparaissait comme le favori pour succéder à De Zerbi. Les discussions existaient. Medhi Benatia, directeur du football, avait pris l’initiative des premiers contacts. Le dossier avançait. Puis tout s’est figé.
Dimanche, Benatia annonce sa démission. L’information tombe comme un coup de massue. Sans lui, plus d’interlocuteur principal pour conclure les échanges. L’entourage de Beye traverse deux journées calmes, presque silencieuses. À Marseille, chacun attend de connaître les intentions de Frank McCourt et le rôle exact de Pablo Longoria.
Le président espagnol entretient des relations étroites avec l’agence Classico, qui représente Beye. Ce lien nourrit l’espoir d’une continuité dans les discussions. Rien ne rompt officiellement. Mais rien n’avance non plus.
Pendant ce temps, Habib Beye reste concentré sur un autre dossier : son passage devant la commission juridique de la LFP ce mardi pour régler son litige avec le Stade Rennais, qui l’a écarté le 9 février.
Le coup de théâtre McCourt
Ce mardi, le scénario bascule. À peine arrivé à Marseille, Frank McCourt a tranché et publie un communiqué qui redistribue les cartes. La démission de Medhi Benatia ne tient plus. Le dirigeant marocain reste en poste. Mieux encore, son périmètre s’élargit. Il pilotera désormais « l'ensemble des activités sportives », selon la note officielle.
Cette phrase change tout. Elle clarifie la hiérarchie. Elle recentre le pouvoir sportif entre les mains de Benatia, au moins jusqu’à la fin de la saison.
Dans le même texte, McCourt précise : « Le rôle de Pablo Longoria devrait évoluer vers ses responsabilités institutionnelles, afin de maintenir la représentation de l'Olympique de Marseille au sein des instances françaises et notamment européennes ».
Longoria demeure président. Mais son champ d’action sportif se réduit. Il incarne le club auprès des instances. Benatia dirige le terrain, le staff, le projet immédiat.
Une nomination imminente ?
Frank McCourt va plus loin. Il assume publiquement son intervention : « En tant que propriétaire du club, je viens à Marseille et prends, une fois de plus, mes responsabilités pour que le club reste concentré sur ses objectifs. Sous la supervision de Medhi Benatia, la nomination d'un nouvel entraîneur sera bientôt annoncée. Mon ambition pour le club reste intacte. Mobilisons-nous, au service de l'OM ».
Le message sonne comme une relance claire du dossier entraîneur. Sous la supervision de Benatia. La phrase n’échappe à personne.
Or, Benatia avait fait d’Habib Beye sa priorité pour le banc marseillais. Le maintien du directeur du football redonne de la cohérence à cette piste. Ce qui paraissait flou retrouve une logique.
Abardonado pourrait encore diriger l’équipe lors du déplacement à Brest vendredi. Mais l’officialisation d’un nouvel entraîneur ne devrait plus tarder.
Beye, un choix symbolique et stratégique
Habib Beye connaît l’environnement marseillais. Ancien défenseur du club, il maîtrise l’exigence du Vélodrome. Son passage à Rennes lui offre une expérience récente en Ligue 1, malgré une fin abrupte.
Dans un contexte tendu, l’OM cherche un entraîneur capable de rassembler. Le timing devient crucial. Le club doit stabiliser son vestiaire, rassurer ses supporters et clarifier sa gouvernance. Le maintien de Benatia change l’équation. Le directeur du football retrouve la main. Le processus peut repartir.
La question reste ouverte : l’annonce interviendra-t-elle avant la fin de semaine ? Le communiqué de McCourt laisse peu de place au doute. La décision approche.
À Marseille, les virages s’enchaînent vite. Hier, tout semblait bloqué. Aujourd’hui, la piste Habib Beye reprend de l’épaisseur. Le banc de l’OM n’attend plus qu’un nom.