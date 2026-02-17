Incroyable, Pablo Longoria déclassé à l’OM (Officiel) !

Dimanche encore, le climat paraissait irréversible. Medhi Benatia annonçait son départ sur ses réseaux sociaux. Beaucoup y voyaient la fin d’un cycle, voire le symbole d’un club en pleine turbulence. Mardi, tout bascule.

Dans un communiqué officiel, Frank McCourt confirme que le dirigeant marocain conserve son poste. Mieux encore, il renforce son poids interne. Benatia va désormais piloter « l'ensemble des activités sportives ».

La formule ne laisse aucune place au doute. Le champ d’action s’élargit. Le directeur du football ne se contente plus d’un rôle d’accompagnement ou de supervision partielle. Il dirige le secteur sportif dans sa globalité, au moins jusqu’à la fin de la saison.

Ce revirement surprend. Il envoie aussi un message clair : la stabilité sportive passe par la continuité autour de Benatia.