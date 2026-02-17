À peine posé à Marseille, Frank McCourt tranche dans le vif. Alors que la démission de Medhi Benatia semblait actée, le propriétaire de l’Olympique de Marseille rebat totalement les cartes. Le directeur du football reste. Et Pablo Longoria change de périmètre.
Incroyable, Pablo Longoria déclassé à l’OM (Officiel) !
Benatia reste et prend la main sur le sportif
Dimanche encore, le climat paraissait irréversible. Medhi Benatia annonçait son départ sur ses réseaux sociaux. Beaucoup y voyaient la fin d’un cycle, voire le symbole d’un club en pleine turbulence. Mardi, tout bascule.
Dans un communiqué officiel, Frank McCourt confirme que le dirigeant marocain conserve son poste. Mieux encore, il renforce son poids interne. Benatia va désormais piloter « l'ensemble des activités sportives ».
La formule ne laisse aucune place au doute. Le champ d’action s’élargit. Le directeur du football ne se contente plus d’un rôle d’accompagnement ou de supervision partielle. Il dirige le secteur sportif dans sa globalité, au moins jusqu’à la fin de la saison.
Ce revirement surprend. Il envoie aussi un message clair : la stabilité sportive passe par la continuité autour de Benatia.
Longoria recentré sur l’institutionnel
Ce choix entraîne un ajustement immédiat pour Pablo Longoria. Le président olympien ne disparaît pas de l’organigramme. Mais son périmètre évolue nettement.
Le communiqué précise : « Le rôle de Pablo Longoria devrait évoluer vers ses responsabilités institutionnelles, afin de maintenir la représentation de l'Olympique de Marseille au sein des instances françaises et notamment européennes ».
Le message se veut diplomatique. Dans les faits, l’Espagnol voit son influence sportive réduite. Il conserve la représentation du club auprès des instances nationales et continentales. Un rôle stratégique, certes. Mais différent.
« En tant que propriétaire du club, je viens à Marseille et prends, une fois de plus, mes responsabilités pour que le club reste concentré sur ses objectifs. Sous la supervision de Medhi Benatia, la nomination d'un nouvel entraîneur sera bientôt annoncée. Mon ambition pour le club reste intacte. Mobilisons-nous, au service de l'OM », peut-on encore lire dans le communiqué de McCourt.
Ce repositionnement redistribue les équilibres internes. Benatia concentre le sportif. Longoria incarne l’OM dans les sphères décisionnelles.
McCourt impose sa ligne
L’arrivée de Frank McCourt à Marseille ne relève pas du simple déplacement protocolaire. Le propriétaire agit vite. Il clarifie l’organigramme. Il coupe court aux spéculations.
Ce choix peut surprendre, surtout après l’annonce publique de la démission de Benatia. Pourtant, il trace une direction : recentrer les responsabilités, éviter l’instabilité et préparer la fin de saison avec un cadre défini.
À l’OM, les décisions tombent vite. Cette fois encore. Reste à savoir si ce nouvel équilibre tiendra sur la durée. Une chose est certaine : le club phocéen entame un nouveau chapitre, et il s’écrit désormais sous l’autorité sportive renforcée de Medhi Benatia.