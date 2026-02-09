Goal.com
Patrick Tchanhoun

C’est chaud à Rennes, Habib Beye mis à la porte !

Quatre défaites, une pression constante et une décision brutale : à Rennes, la situation a basculé en quelques jours.

Le Stade Rennais traverse une zone de fortes turbulences. Battu une nouvelle fois en Ligue 1 ce week-end, le club breton a fini par trancher. Selon RMC Sport, la direction a acté un changement majeur sur le banc, mettant un terme à l’aventure d’Habib Beye après une série de résultats jugés insuffisants.

