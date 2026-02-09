Le Stade Rennais traverse une zone de fortes turbulences. Battu une nouvelle fois en Ligue 1 ce week-end, le club breton a fini par trancher. Selon RMC Sport, la direction a acté un changement majeur sur le banc, mettant un terme à l’aventure d’Habib Beye après une série de résultats jugés insuffisants.
C’est chaud à Rennes, Habib Beye mis à la porte !
La défaite de trop pour Habib Beye
L’information est tombée ce lundi. Habib Beye n’est plus l’entraîneur du Stade Rennais. Deux jours après le revers concédé à Lens (3-1), les dirigeants ont notifié leur décision au technicien sénégalais. Une annonce qui met fin à un cycle entamé le 30 janvier 2025, lorsque Beye avait été choisi pour succéder à Jorge Sampaoli.
Son passage sur le banc breton aura duré un peu plus d’un an. Une période marquée par des intentions de jeu assumées, quelques séquences encourageantes, mais surtout par une irrégularité persistante qui a fini par peser lourd.
Rennes confirme la mise à pied de son coach
Dans un communiqué quelques instants plus tard, le club breton a confirmé la mise en retrait de son staff :
« Le Stade Rennais F.C. a engagé une procédure à l’endroit de son entraîneur principal Monsieur Habib Beye et de ses adjoints Messieurs Olivier Saragaglia, Sébastien Bichard et Yann Cavezza. Dans l’attente de la décision à venir, les entraînements de l’équipe professionnelle seront assurés par Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre et Maxime Le Marchand jusqu’à nouvel ordre », peut-on lire.
Une série noire devenue ingérable
Rennes restait sur quatre défaites consécutives. Un enchaînement qui a progressivement fragilisé la position d’Habib Beye. À mesure que les semaines passaient, ses choix tactiques et sa gestion du groupe faisaient l’objet d’analyses de plus en plus sévères en interne.
La rencontre perdue à Lens a servi de déclencheur. Battus malgré une supériorité numérique prolongée, les Rennais ont affiché leurs limites dans un contexte pourtant favorable. Ce scénario a accentué les critiques et accéléré la réflexion de la direction, initialement engagée dans un projet de continuité.
Une volonté affichée, mais peu suivie d’effets
Ces derniers jours, Habib Beye avait pourtant affiché sa détermination à poursuivre sa mission. Il rappelait que la saison restait longue et que l’effectif possédait encore de vraies ressources. En coulisses, toutefois, le doute s’installait.
Les décideurs rennais observaient attentivement l’évolution de la situation sportive. Faute de signaux positifs rapides, l’option d’un changement devenait de plus en plus crédible. Le couperet a fini par tomber, confirmant que les performances immédiates dictaient désormais la stratégie du club.
Franck Haise, une piste qui divise déjà
Pour préparer l’après-Beye, plusieurs noms ont circulé. Celui de Franck Haise revient avec insistance, selon Jeunes Footeux. Libre, rompu aux exigences de la Ligue 1 et reconnu pour sa capacité à structurer un collectif, l’ancien coach de Lens apparaît comme une solution rapidement opérationnelle.
Cette option ne fait cependant pas l’unanimité. Une partie des supporters rennais exprime ses réserves, estimant qu’un tel choix ne représenterait pas une rupture suffisante. Sur les réseaux comme en interne, certains plaident pour une refonte plus large du projet sportif plutôt qu’un simple ajustement sur le banc.
Un club face à ses choix
Le Stade Rennais entre désormais dans une phase délicate. Le départ d’Habib Beye ouvre une période d’incertitude, où chaque décision comptera. Entre urgence sportive et réflexion de fond, le club breton doit trouver le bon équilibre pour relancer une saison mal engagée.