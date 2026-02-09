C’est chaud à Rennes, Habib Beye mis à la porte !

L’information est tombée ce lundi. Habib Beye n’est plus l’entraîneur du Stade Rennais. Deux jours après le revers concédé à Lens (3-1), les dirigeants ont notifié leur décision au technicien sénégalais. Une annonce qui met fin à un cycle entamé le 30 janvier 2025, lorsque Beye avait été choisi pour succéder à Jorge Sampaoli.

Son passage sur le banc breton aura duré un peu plus d’un an. Une période marquée par des intentions de jeu assumées, quelques séquences encourageantes, mais surtout par une irrégularité persistante qui a fini par peser lourd.