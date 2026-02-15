OM : le projet explose, Benatia suit De Zerbi et s'en va

Pour comprendre ce départ, il faut remonter au mai dernier et au fameux "pacte de Miami". Réunis autour de Frank McCourt, Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi avaient scellé une alliance sacrée sur trois ans. L'entraîneur italien avait même conditionné sa poursuite au club à la présence de l'ancien défenseur marocain, liant leurs destins. Avec le départ forcé du technicien après 18 mois, ce contrat moral est rompu. Par loyauté et solidarité envers l'homme qu'il a fait venir, Benatia a choisi de ne pas survivre à son coach, refusant d'incarner seul la suite d'un projet désavoué par les faits.